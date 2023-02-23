«Рейс планируется на резервном судне»: Azur Air объяснили задержку вылета из Новосибирска в Таиланд

Авиакомпания Azur Air прокомментировала 19-часовую задержку рейса из Новосибирска в Таиланд. Пассажиров планируют отправить на резервном самолете.

Как сообщили НГС в пресс-службе авиакомпании, пассажирам предоставили напитки и горячее питание, а также разместили в гостинице пассажиров с детьми. Остальных пассажиров не смогли обеспечить жильем из-за загруженности гостиниц в выходные дни.