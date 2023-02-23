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«Рейс планируется на резервном судне»: Azur Air объяснили задержку вылета из Новосибирска в Таиланд

Вылет самолета перенесли на 19 часов

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Самолет должен был вылететь в 03:00

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Авиакомпания Azur Air прокомментировала 19-часовую задержку рейса из Новосибирска в Таиланд. Пассажиров планируют отправить на резервном самолете.

Как сообщили НГС в пресс-службе авиакомпании, пассажирам предоставили напитки и горячее питание, а также разместили в гостинице пассажиров с детьми. Остальных пассажиров не смогли обеспечить жильем из-за загруженности гостиниц в выходные дни.

— Для обеспечения безопасности полетов рейс Новосибирск — Утапао планируется на резервном воздушном судне. К сожалению, гостиницы города загружены почти на 100% в связи с выходными днями. Авиакомпания предпринимает все необходимые усилия по поиску дополнительного номерного фонда для расселения всех пассажиров, — отметили в авиакомпании.

Читатель НГС передает, что в аэропорту объявили по громкой связи, что отправление самолета задерживается до 22:00.

Время вылета каждый раз переносят

Время вылета каждый раз переносят

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Напомним, что самолет должен был вылететь в 03:00, затем вылет каждый раз переносили.

— Объявили, что, возможно, вылетим в 21:00, если прилетит резервный борт. Наш самолет стоит сломанный на стоянке. Представитель авиакомпании заявил, что нет запчастей, — ранее объяснил читатель НГС.

По данным транспортной прокуратуры региона, вылет рейса ожидают 238 пассажиров, из них 22 — дети. В Толмачево заявили, что задержка связана с подготовкой самолета.

Это не первый рейс в Таиланд, который задерживают надолго. Например, в январе пассажиры вылетели почти через сутки.

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