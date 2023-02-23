«Говорят, что нет запчастей»: вылет самолета из Новосибирска в Таиланд задерживается на 15 часов

Авиакомпания Azur Air задерживает вылет самолета из Новосибирска в Таиланд уже на 15 часов. Только некоторым пассажирам предоставили жилье, остальные находятся в аэропорту. По словам читателя НГС, представитель авиакомпании заявил, что для починки самолета нет запчастей.
Самолет из Новосибирска в Паттайю должен был вылететь в 03:00, затем вылет каждый раз переносили.
— Объявили, что, возможно, вылетим в 21:00, если прилетит резервный борт. Наш самолет стоит сломанный на стоянке. Представитель авиакомпании заявил, что нет запчастей.
Также читатель НГС отметил, что они находятся в здании аэропорта в зале ожидания, а пассажирам с детьми предоставили жилье.
Как сообщили НГС в транспортной прокуратуре региона, вылет рейса ожидают 238 пассажиров, из них 22 — дети. Прокуратура провела прием граждан и осуществляет надзор по защите прав пассажиров на получение услуг, полагающихся при задержке рейса.
В Толмачево же снова отметили, что задержка связана с подготовкой самолета. НГС направил запрос в авиакомпанию Azur Air.
В январе вылет самолета из Новосибирска на остров Пхукет в Таиланде задержали почти на сутки.