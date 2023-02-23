«Говорят, что нет запчастей»: вылет самолета из Новосибирска в Таиланд задерживается на 15 часов

Самолет из Новосибирска в Паттайю должен был вылететь в 03:00, затем вылет каждый раз переносили.

— Объявили, что, возможно, вылетим в 21:00, если прилетит резервный борт. Наш самолет стоит сломанный на стоянке. Представитель авиакомпании заявил, что нет запчастей.