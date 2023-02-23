Рейс из Новосибирска в Таиланд задерживается на 10 часов — в аэропорт выехала прокуратура

Сегодня, 23 февраля, авиакомпания Azur Air задержала рейс из Новосибирска в Таиланд. Пассажиры ожидают вылета с 3 часов ночи.

Рейс из Новосибирска в Паттайю, по данным онлайн-табло, должен был вылететь в 03:00, но время вылета перенесли на 13:00. Это на 10 часов дольше назначенного времени.

