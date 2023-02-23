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Тема дняРейс в Таиланд задерживается на 10 часов
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Рейс из Новосибирска в Таиланд задерживается на 10 часов — в аэропорт выехала прокуратура

По данным онлайн-табло, самолет должен был вылететь в 3 часа ночи

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Рейс выполняет авиакомпания Azur Air

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Сегодня, 23 февраля, авиакомпания Azur Air задержала рейс из Новосибирска в Таиланд. Пассажиры ожидают вылета с 3 часов ночи.

Рейс из Новосибирска в Паттайю, по данным онлайн-табло, должен был вылететь в 03:00, но время вылета перенесли на 13:00. Это на 10 часов дольше назначенного времени.

Как написал пассажир в телеграм-канале «АСТ-54 Black», сотрудники что-то делают с двигателем, при этом пассажиров один раз покормили.

Рейс перенесли на 10 часов

Рейс перенесли на 10 часов

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Как сообщили НГС в пресс-службе транспортной прокуратуры, помощник прокурора выехал в аэропорт. На момент публикации в аэропорту Толмачево ситуацию не прокомментировали.

В январе вылет самолета из Новосибирска на остров Пхукет в Таиланде задержали почти на сутки.

Обновлено. В Толмачево сообщили, что задержка связана с подготовкой самолета.

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Azur AirТаиландТолмачевоАэропортПрокуратураЗадержка авиарейса
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