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Тема дняПассажиры — о задержке рейса в Таиланд на 10 часов
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«В Толмачево паника, отдых сорван»: пассажиры 8 часов ждут вылета из Новосибирска в Таиланд

Вылет ожидают 238 пассажиров, из них 22 детей

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Самолет должен был вылететь в 03:00, но рейс перенесли на 13:00

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Авиакомпания Azur Air задерживает вылет из Новосибирска в Таиланд на 10 часов. Пассажиры находятся в аэропорту уже 8 часов. По их словам, представитель авиакомпании заявил, что неизвестно, когда самолет сможет вылететь.

— Предоставили однократно питание, воду. В жилье отказывают, ссылаясь на то, что людей много и разместить не смогут. Куда-то отправили пассажиров с детьми. При этом самолет большой и полностью забит, его вместимость 258 человек, — объяснил НГС новосибирец.

По данным онлайн-табло, рейс перенесли на 10 часов

По данным онлайн-табло, рейс перенесли на 10 часов

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Новое время вылета самолета — 13:00. По словам пассажира, вышел представитель компании и заявил, что это примерное время, во сколько именно вылетит самолет, неизвестно.

— У самолета открыт капот. Хорошо, если вылетим сегодня.

На путевки в Таиланд читатель НГС потратил примерно 200 тысяч на двоих.

— В Толмачево паника, отдых частично сорван. Компания отказалась размещать пассажиров, — сообщает читатель.

Как сообщили НГС в транспортной прокуратуре региона, вылет рейса ожидают 238 пассажиров, из них 22 детей. Прокуратура провела прием граждан и осуществляет надзор по защите прав пассажиров на получение услуг, полагающихся при задержке рейса.

В Толмачево сообщили журналисту, что задержка связана с подготовкой самолета. НГС направил запрос в авиакомпанию Azur Air.

В январе вылет самолета из Новосибирска на остров Пхукет в Таиланде задержали почти на сутки.

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