«В Толмачево паника, отдых сорван»: пассажиры 8 часов ждут вылета из Новосибирска в Таиланд

— Предоставили однократно питание, воду. В жилье отказывают, ссылаясь на то, что людей много и разместить не смогут. Куда-то отправили пассажиров с детьми. При этом самолет большой и полностью забит, его вместимость 258 человек, — объяснил НГС новосибирец.