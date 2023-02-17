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«Загнал "Мерседес" в сугроб»: на Бердском шоссе произошло ДТП — есть пострадавший

Из-за аварии в районе Нижней Ельцовки образовались две пробки

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Машины получили серьезные повреждения

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Из-за аварии в районе Нижней Ельцовки образовывается пробка.

Утром 17 февраля на Бердском шоссе произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля. Очевидцы сообщают о пострадавшем.

Машины врезались на перекрестке шоссе с улицей Лесосечной. На фотографиях, предоставленных читателями, видно, что в аварию попали «Тойота» и «Мерседес». Последний оказался на обочине, заехав на снежный вал, и теперь стоит, накренившись.

— Загнал «Мерседес» в сугроб. На месте ДТП ходит парень, у него лицо окровавлено, — сообщил в редакцию очевидец.

Из-за ДТП образовались две пробки — одна по Бердскому шоссе в сторону Академгородка, вторая — по Лесосечной в сторону Зеленой горки.

Из-за ДТП десятки автолюбителей теряют время в пробках

Из-за ДТП десятки автолюбителей теряют время в пробках

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В ГИБДД Новосибирска сообщили, что данного ДТП «в базе нет», «в дежурную часть никто не обращался».

Накануне на Красном проспекте троллейбус протаранил автобус с пассажирами. Пострадала 53-летняя женщина, которая упала в салоне во время столкновения.

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