«Загнал "Мерседес" в сугроб»: на Бердском шоссе произошло ДТП — есть пострадавший

Из-за аварии в районе Нижней Ельцовки образовывается пробка.
Утром 17 февраля на Бердском шоссе произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля. Очевидцы сообщают о пострадавшем.
Машины врезались на перекрестке шоссе с улицей Лесосечной. На фотографиях, предоставленных читателями, видно, что в аварию попали «Тойота» и «Мерседес». Последний оказался на обочине, заехав на снежный вал, и теперь стоит, накренившись.
— Загнал «Мерседес» в сугроб. На месте ДТП ходит парень, у него лицо окровавлено, — сообщил в редакцию очевидец.
Из-за ДТП образовались две пробки — одна по Бердскому шоссе в сторону Академгородка, вторая — по Лесосечной в сторону Зеленой горки.
В ГИБДД Новосибирска сообщили, что данного ДТП «в базе нет», «в дежурную часть никто не обращался».
Накануне на Красном проспекте троллейбус протаранил автобус с пассажирами. Пострадала