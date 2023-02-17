«Загнал "Мерседес" в сугроб»: на Бердском шоссе произошло ДТП — есть пострадавший

Машины врезались на перекрестке шоссе с улицей Лесосечной. На фотографиях, предоставленных читателями, видно, что в аварию попали «Тойота» и «Мерседес». Последний оказался на обочине, заехав на снежный вал, и теперь стоит, накренившись.

