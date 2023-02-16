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В Новосибирске троллейбус протаранил автобус с пассажирами

ДТП произошло на Красном проспекте

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В ДТП пострадала 53-летняя женщина

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Троллейбус с пассажирами врезался в автобус в Заельцовском районе Новосибирска. Инцидент произошел вечером 16 февраля на Красном проспекте.

— 42-летний водитель, управляя троллейбусом, ехал по Красному проспекту в сторону Писарева. В салоне находилось около 5 пассажиров. При перестроении в правый ряд совершил столкновение с попутно движущимся автобусом НЕФАЗ, которым управлял 32-летний водитель. В автобусе находилось около 40 пассажиров, — пояснили в отделе пропаганды городского ГИБДД.

В результате ДТП пострадала 53-летняя женщина, которая упала в салоне автобуса во время столкновения. Ее с травмами госпитализировали. На месте работает наряд ДПС, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее под Новосибирском произошло ДТП с участием рейсового автобуса и фуры. В аварии пострадала 73-летняя женщина.

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