В Новосибирске троллейбус протаранил автобус с пассажирами

Троллейбус с пассажирами врезался в автобус в Заельцовском районе Новосибирска. Инцидент произошел вечером 16 февраля на Красном проспекте.
— 42-летний водитель, управляя троллейбусом, ехал по Красному проспекту в сторону Писарева. В салоне находилось около 5 пассажиров. При перестроении в правый ряд совершил столкновение с попутно движущимся автобусом НЕФАЗ, которым управлял 32-летний водитель. В автобусе находилось около 40 пассажиров, — пояснили в отделе пропаганды городского ГИБДД.
В результате ДТП пострадала 53-летняя женщина, которая упала в салоне автобуса во время столкновения. Ее с травмами госпитализировали. На месте работает наряд ДПС, устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее под Новосибирском произошло ДТП с участием рейсового автобуса и фуры. В аварии пострадала 73-летняя женщина.