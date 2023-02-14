«Получила сильные травмы»: спасателям пришлось разрезать машину, чтобы освободить пострадавшего водителя — видео

В Новосибирске спасателям МАСС пришлось разрезать автомобиль после серьезной аварии, которая произошла вчера около 22 часов на улице Первомайской.
Две встречные машины столкнулись на неосвещенной части улицы, удар оказался настолько сильным, что двигатель одной из машин вылетел на дорогу. Водитель Mazda, 35-летний мужчина, погиб на месте,
— Женщина получила сильные травмы, она была деблокирована с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования из автомобиля Тoyota RAV-4 и передана бригаде врачей скорой помощи, — рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе Новосибирска.
Спасатели добавили, что на месте ДТП они проследили за тем, чтобы обе разбитые машины не загорелись.
Причины аварии пока выясняют сотрудники ГИБДД.
Ранее НГС писал о том, что участник другого смертельного ДТП устроил дебош в больнице. Его смогли утихомирить только сотрудники ГБР.