«Получила сильные травмы»: спасателям пришлось разрезать машину, чтобы освободить пострадавшего водителя — видео

Спасатели добавили, что на месте ДТП они проследили за тем, чтобы обе разбитые машины не загорелись.



Причины аварии пока выясняют сотрудники ГИБДД.

Ранее НГС писал о том, что участник другого смертельного ДТП устроил дебош в больнице. Его смогли утихомирить только сотрудники ГБР.