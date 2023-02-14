«Весь лобовик в крови»: последствия страшного ДТП на Первомайке попали на видео

Последствие лобового столкновения на улице Первомайской попало в объектив видеорегистратора подписчика «
— Жесткая авария, — комментирует происходящее за кадром очевидец. — В кусты вон [один из участников ДТП] улетел.
Удар оказался такой силы, что у Mazda отвалился двигатель, по свидетельствам очевидцев, ее водитель погиб на месте.
— Водитель, мужчина, погиб. В Toyota RAV4 [водителем была] женщина, извлекали с инструментами, она с травмами доставлена в больницу, — написал на странице обсуждения видео очевидец ДТП Денис Раенок.
— Видели мимо проезжали, очень страшно: один висел на руле, весь лобовик в крови, — охарактеризовала аварию еще одна очевидица.
На месте аварии работали полицейские, медики, пожарные и муниципальные спасатели. Получить официальные комментарии на момент публикации НГС не удалось.
Ранее НГС писал о страшном ДТП в Чановском районе области. Там легковой автомобиль влетел под снегоуборщик.