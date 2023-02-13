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«Мешал обрабатывать раны»: подозреваемый в смертельном ДТП устроил дебош в больнице

Ему смогли помочь только в присутствии сотрудников ГБР

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Конфликт произошел в приемном покое

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Вечером 11 февраля мужчина устроил дебош в одной из новосибирских больниц. Его привезли туда с места смертельного ДТП.

Как сообщили в агентстве безопасности «Гвардия», в медицинском учреждении нажали тревожную кнопку в 23:29. Это произошло в приемном покое.

— Доставленный скорой помощью мужчина вел себя крайне агрессивно, кидался на охранника, мешал врачам обрабатывать ему раны. По прибытии ГБР выяснилось, что этот гражданин, предположительно, является виновником ДТП со смертельным исходом, и его поведение, вероятно, связано с этим событием, — сообщает агентство «Гвардия».

Медицинскую помощь мужчине оказали в присутствии бойцов ГБР. После этого его задержали и передали экипажу ДПС.

В пресс-службе «Гвардии» не смогли уточнить, на какой улице произошла авария.

Известно, что в субботу, 11 февраля, в Новосибирске столкнулись два автомобиля «Тойота» на улице Большевистской. Это произошло около 21:35. Как сообщили в ГИБДД, 37-летний водитель выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. В результате один из пассажиров погиб.

В конце января в Новосибирской области водитель автомобиля Honda выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой». В ДТП погиб 39-летний водитель отечественного автомобиля.

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