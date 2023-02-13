«Мешал обрабатывать раны»: подозреваемый в смертельном ДТП устроил дебош в больнице

Вечером 11 февраля мужчина устроил дебош в одной из новосибирских больниц. Его привезли туда с места смертельного ДТП.



Как сообщили в агентстве безопасности «Гвардия», в медицинском учреждении нажали тревожную кнопку в 23:29. Это произошло в приемном покое.