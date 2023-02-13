Стали известны подробности ДТП у «Ленты» на Большевистской — погиб один из пассажиров

В результате столкновения автомобилей Тoyota Сarina и Тoyota Wish на улице Большевистской в Новосибирске погиб пассажир. ДТП случилось 11 февраля.

Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, авария произошла около 21:35 в Октябрьском районе, недалеко от магазина «Лента» на улице Большевистской.