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Стали известны подробности ДТП у «Ленты» на Большевистской — погиб один из пассажиров

Один из водителей выехал на встречную полосу

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Авария произошла поздним вечером

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В результате столкновения автомобилей Тoyota Сarina и Тoyota Wish на улице Большевистской в Новосибирске погиб пассажир. ДТП случилось 11 февраля.

Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, авария произошла около 21:35 в Октябрьском районе, недалеко от магазина «Лента» на улице Большевистской.

— Водитель 1986 года рождения управлял автомобилем Тoyota Сarina, он двигался по улице Большевистской со стороны Ульяновской в сторону улицы Добролюбова. На пути следования напротив дома № 153 на Большевистской, выехав на полосу встречного движения, он совершил столкновение со встречным автомобилем Тoyota Wish под управлением мужчины 1963 года рождения, — сообщили в ГИБДД Новосибирска.

В результате погиб пассажир автомобиля Тoyota Сarina. Ему был 61 год. Оба водителя получили травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

На прошлой неделе на трассе в Новосибирской области ВАЗ столкнулся с грузовиком. В результате аварии скончался один из водителей.

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