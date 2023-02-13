Стали известны подробности ДТП у «Ленты» на Большевистской — погиб один из пассажиров

В результате столкновения автомобилей Тoyota Сarina и Тoyota Wish на улице Большевистской в Новосибирске погиб пассажир. ДТП случилось 11 февраля.
Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, авария произошла около 21:35 в Октябрьском районе, недалеко от магазина «Лента» на улице Большевистской.
— Водитель 1986 года рождения управлял автомобилем Тoyota Сarina, он двигался по улице Большевистской со стороны Ульяновской в сторону улицы Добролюбова. На пути следования напротив дома
В результате погиб пассажир автомобиля Тoyota Сarina. Ему был 61 год. Оба водителя получили травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
На прошлой неделе на трассе в Новосибирской области ВАЗ столкнулся с грузовиком. В результате аварии скончался один из водителей.