Смертельное ДТП на трассе: ВАЗ выехал на встречку и влетел в фуру

Вечером 7 февраля на трассе «Сибирь» в Новосибирской области столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и фура МАН. Один из водителей скончался.
Авария произошла около 18:40 на территории Болотнинского района. За рулем ВАЗа был 40-летний водитель.
— Двигаясь на автомобиле ВАЗ-2114 по автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны Кемерово в сторону Новосибирска, на 112-м километре, выехав на встречную полосу, совершил столкновение со встречным автомобилем МАН с полуприцепом под управлением водителя 1978 года рождения, — сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Новосибирской области».
Водитель автомобиля ВАЗ скончался. Обстоятельства аварии уточняются, проводится проверка.
Ранее в Новосибирске погиб мужчина, которого на пешеходном переходе сбил автомобиль Hyundai. После столкновения жертву отбросило на Lada Granta, которая ехала во встречном направлении.