Мужчина погиб на пешеходном переходе под колесами двух автомобилей Lada и Hyundai под Новосибирском

Вечером 1 февраля на автодороге у рабочего поселка Ордынское произошло смертельное ДТП на пешеходном переходе. Мужчина 1964 года рождения погиб на месте, получив несовместимые с жизнью травмы.
— Около 20:00 мужчина на автомобиле Hyundai Santa Fe двигался в направлении города Новосибирска со стороны рабочего поселка Ордынское. В зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. После чего пешехода отбросило на встречный автомобиль Lada Granta, — сообщили в отделе пропаганды региональной ГИБДД.
Сегодня утром по улице Большевистской в Новосибирске протянулась