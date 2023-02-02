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Мужчина погиб на пешеходном переходе под колесами двух автомобилей Lada и Hyundai под Новосибирском

На переходе мужчину сбил Hyundai Santa Fe, от удара жертву отбросило на встречную Lada Granta

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На месте работают сотрудники ГИБДД

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Вечером 1 февраля на автодороге у рабочего поселка Ордынское произошло смертельное ДТП на пешеходном переходе. Мужчина 1964 года рождения погиб на месте, получив несовместимые с жизнью травмы.

— Около 20:00 мужчина на автомобиле Hyundai Santa Fe двигался в направлении города Новосибирска со стороны рабочего поселка Ордынское. В зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. После чего пешехода отбросило на встречный автомобиль Lada Granta, — сообщили в отделе пропаганды региональной ГИБДД.

Сегодня утром по улице Большевистской в Новосибирске протянулась 7-километровая пробка — движение осложнило ДТП.

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