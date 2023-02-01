По Большевистской протянулась 7-километровая пробка — движение осложнило ДТП

Утром 1 февраля на улице Большевистской образовалась огромная автомобильная пробка. Новосибирцы жалуются, что вынуждены простаивать в заторе каждый день.
Сегодня пробка протянулась от станции метро «Речной вокзал» до Разъезда Иня. Автомобилисты сообщают, что в район храма во имя Михаила Архангела движение осложняет ДТП в правом ряду. Из-за него, в частности, образовалась пробка на съезде с Бугринского моста.
— Почему каждое утро такая гигантская пробка? — негодует пользователь сервиса 2Gis Илья Мелентьев.
Длина пробки на момент публикации составляет около
Накануне автомобилисты жаловались на автомобильные заторы на Выборной, Большевистской, Кирова, Волочаевской, проспекте Дзержинского, Богдана Хмельницкого, Станиславского, Ватутина, площади Труда.