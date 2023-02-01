СЕЙЧАС -24°С
Пробки 7/10
usd 70.52
eur 76.30
Тема дняДлинная пробка на Большевистской
Все новости
Все новости

По Большевистской протянулась 7-километровая пробка — движение осложнило ДТП

Новосибирцы вынуждены терять время в автомобильном заторе

2 937

Новосибирцы каждый будний день вынуждены терять время в пробке на Большевистской

Поделиться

Утром 1 февраля на улице Большевистской образовалась огромная автомобильная пробка. Новосибирцы жалуются, что вынуждены простаивать в заторе каждый день.

Сегодня пробка протянулась от станции метро «Речной вокзал» до Разъезда Иня. Автомобилисты сообщают, что в район храма во имя Михаила Архангела движение осложняет ДТП в правом ряду. Из-за него, в частности, образовалась пробка на съезде с Бугринского моста.

В целом пробки в городе оцениваются в <nobr class="_">8 баллов</nobr>

В целом пробки в городе оцениваются в 8 баллов

Поделиться

— Почему каждое утро такая гигантская пробка? — негодует пользователь сервиса 2Gis Илья Мелентьев.

Длина пробки на момент публикации составляет около 7 километров.

Накануне автомобилисты жаловались на автомобильные заторы на Выборной, Большевистской, Кирова, Волочаевской, проспекте Дзержинского, Богдана Хмельницкого, Станиславского, Ватутина, площади Труда.

По теме

БольшевистскаяДТПНовосибирскПробки
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter