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«Не жди меня, господин начальник»: Новосибирск второе утро подряд стоит в глухих пробках — где не проехать

Снегопад прекратился, но ненадолго

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Ситуация на дорогах Новосибирска остается напряженной

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Новосибирск второе утро подряд сковывают длинные пробки — у многих водителей не выдерживают нервы, и они начинают оставлять гневные комментарии.

Ситуацию на дорогах осложняет то, что последние дни город засыпало снегом. Также утром произошло много мелких ДТП.

Труднее всего проехать на улице Выборной, Большевистской, Кирова, Волочаевской, проспекте Дзержинского, Богдана Хмельницкого, Станиславского, Ватутина, площади Труда.

Ситуацию на дороге сервис 2ГИС оценивает на <nobr class="_">8 баллов</nobr>

Ситуацию на дороге сервис 2ГИС оценивает на 8 баллов

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Водители оставляют десятки гневных комментариев на карте 2ГИС. Читаем некоторые из них.

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Мы показываем в режиме онлайн, что сейчас происходит в городе из-за длительных снегопадов.

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