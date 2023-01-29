СЕЙЧАС -11°С
Пробки 4/10
usd 69.34
eur 75.41
СрочноСтудента НГТУ нашли мертвым
Все новости
Все новости

«Выехал на встречную полосу»: водитель Lada погиб в ДТП в Новосибирской области

Авария произошла в Ордынском районе

778

Двух человек госпитализировали с травмами

Поделиться

Днем 29 января в Ордынском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД, в аварии погиб один человек.

— 21-летний мужчина, управляя автомобилем Honda Torneo, двигался по дороге К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар в сторону села Кочки. По предварительной информации на 146-м км водитель автомобиля Honda, не справившись с управлением, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Lada Granta под управлением 39-летнего мужчины, — пояснили в инспекции.

В результате аварии на месте погиб водитель Lada. Водителя и 21-летнюю пассажирку Honda Torneo госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее в Коченевском районе Новосибирской области скорая помощь по невыясненной пока причине налетела на бордюр, вылетела на встречную полосу, а после чего столкнулась с «Мицубиси» и загорелась. В ДТП погибли 4 человека.

По теме

ДТПНсоСмертельная авария
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter