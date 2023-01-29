«Выехал на встречную полосу»: водитель Lada погиб в ДТП в Новосибирской области

Днем 29 января в Ордынском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД, в аварии погиб один человек.
— 21-летний мужчина, управляя автомобилем Honda Torneo, двигался по дороге К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар в сторону села Кочки. По предварительной информации на
В результате аварии на месте погиб водитель Lada. Водителя и
Ранее в Коченевском районе Новосибирской области скорая помощь по невыясненной пока причине налетела на бордюр, вылетела на встречную полосу, а после чего столкнулась с «Мицубиси» и загорелась. В ДТП погибли 4 человека.