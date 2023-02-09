«Она жила на пятом этаже»: коллеги не могут найти 40-летнюю сибирячку из взорвавшегося дома

40-летнюю Татьяну Аптрашитову, которая жила на пятом этаже взорвавшегося дома на улице Линейной, ищут коллеги. Женщина не выходит на связь.
— На Линейной, 39 в 3-м поезде проживала 40-летняя Татьяна Аптрашитова. На связь не выходит, хоть и вызовы идут. В WhatsApp не отвечает, на работе сказали, что не вышла сегодня на работу, в МЧС подтвердили, что в списке пострадавших нет, — объяснила знакомая пропавшей Татьяна.
Коллеги добавляют, что Татьяна жила на 5-м этаже и у нее нет родственников в Новосибирске.
Соседи и родственники разыскивают женщину с 2-летней дочерью — Надежду и Ангелину Белик.
В Новосибирске ищут 22-летнюю Анну Нечуятову, которая была в квартире, когда произошел взрыв газа в жилом доме на Линейной.
Также ищут 25-летнюю Марию Каныгину — девушка жила в доме на Линейной, где сегодня взорвался газ.
Появилось видео момента взрыва.
Мы собираем всё о происшествии в онлайн-трансляции.