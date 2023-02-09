«Она жила на пятом этаже»: коллеги не могут найти 40-летнюю сибирячку из взорвавшегося дома

— На Линейной, 39 в 3-м поезде проживала 40-летняя Татьяна Аптрашитова. На связь не выходит, хоть и вызовы идут. В WhatsApp не отвечает, на работе сказали, что не вышла сегодня на работу, в МЧС подтвердили, что в списке пострадавших нет, — объяснила знакомая пропавшей Татьяна.