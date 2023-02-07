Россиянин погиб при землетрясении в Турции

Стало известно о гибели гражданина России в результате землетрясении в Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. О личности погибшего не сообщается.
Общее число погибших в результате землетрясения по последним данным превысило три тысячи человек, еще более 20 тысяч человек пострадали. Сейчас губернаторы всех провинций, активисты и просто неравнодушные люди собирают предметы первой необходимости и теплые вещи для пострадавших – в эпицентре землетрясения и пострадавших провинциях ночью температура ниже нулевой отметки, во многих местах лежит снег. Власти Турции объявили режим ЧС.
Землетрясение произошло 6 февраля в 04:17 по московскому времени в районе Пазарджыка и Кахраманмараша на глубине 7 километров. Магнитуда составила 7,8 (из 10) в Кахраманмараше, в Пазарджыке — 7,4. Власти Турции объявили тревогу четвертого уровня (самый высокий уровень) и обратились за международной помощью. Подземные толчки ощущались в Хатае, Адане, Османие, Диярбакыре, Малатье и Шанлыурфе, Трабзоне, Анталье и Анкаре, а также в Сирии и Ливане. Днем 6 февраля еще один подземный толчок почувствовали не только на юго-востоке страны, но и в центре, в Анкаре, а также на средиземноморском побережье. Во время второго толчка — силой 7,8 балла — в городе Диярбакыре на востоке страны обрушилось здание во время прямого эфира.