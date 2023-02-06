«На дом обрушился минарет мечети»: россияне отреагировали на разрушительное землетрясение в Турции

— В Стамбуле примерно каждые 100 лет бывают сильные землетрясения, но уже прошло примерно 120 лет и всё никак оно не случится. Поэтому на эту тему любят поговорить. Но это землетрясение действительно ждут. Но когда — этого никто не может сказать. Самые крупные, продвинутые сейсмологи — в Японии. Даже они не знают. Но! Есть постоянные исследования. Там, где случилось сейчас землетрясение, — это большая одна линия разлома, большая плита. И в 2020 году она начала свою активную деятельность, — пишет блогер Наталья.



Впрочем, почувствовали дрожь земли далеко не все. Некоторые россияне узнали о трагедии только из новостей или от друзей из-за границы.



— А что такое, у нас что-то случилось? Мы спим как убитые, поэтому ни я, ни муж не ощутили ни одного землетрясения в Турции. Даже наши 3 кота и 2 попугая ничего не почувствовали, — рассказала москвичка Мария, которая живет в Анкаре, примерно в 600 километрах от эпицентра землетрясения.