«На дом обрушился минарет мечети»: россияне отреагировали на разрушительное землетрясение в Турции

Раннее утро понедельника, 6 февраля, для жителей юго-востока Турции стало совсем не добрым. Многих разбудил гул, вибрация, звон разбиваемой посуды и качание люстр. А кто-то не проснулся совсем — под завалами в результате землетрясения погибли более тысячи человек, разрушено 2,8 тысячи зданий. Толчки силой 7,4 балла (по другим данным — 7,7) с эпицентром в Кахраманмараше ощутили жители и 10 соседних провинций. Мировые СМИ уже сообщили о серьезных разрушениях в Сирии — пострадали даже памятники ЮНЕСКО, землетрясение почувствовали в Грузии, Израиле, Египте и даже Италии.
Спаслись в «треугольнике жизни»
То, что сейчас происходит на юго-востоке Турции, не поддается описанию словами. Смотришь на кадры, снятые турецкими коллегами или простыми жителями, — и только слезы в глазах. Страх. Отчаяние. Надежда. Покореженные здания, семьи и жизни…
Сотрудники АФАДа (аналога МЧС в Турции. — Прим. ред.) только что спасли из-под завалов четырех детей в провинции Хатай — она находится рядом с сирийской границей. Трехэтажное здание сложилось от подземных толчков как карточный домик, а малыши остались в живых лишь благодаря тому, что оказались в «треугольнике жизни» — так называют пространства, когда человек не попадает под завалы из обломков.
Во время спасательных работ сотрудники АФАДа и находящиеся рядом горожане не смогли сдержать слёз. Они непрестанно молились и говорили: «Аллах, помоги». А после того как четверо детей были извлечены из-под обломков живыми и невредимыми, их родители и окружающие стали восклицать благодарности.
«Все новости и обсуждения — только о землетрясении»
Пока сведений о пострадавших россиянах нет, так как юго-восток Турции — район нетуристический и добираются туда только индивидуалы-одиночки. Однако в этой стране живет немало соотечественников, кто имеет друзей среди жителей тех регионов, или замужем за выходцами из Хатая, Кахраманмараша, Газиантепа, Османие, Адиямана, Шанлыурфы, Диярбакыра и Малатьи. Эта боль коснулась и их лично.
— Я проснулась от того, что телефон разрывался от сообщений друзей и знакомых — они спрашивали, всё ли со мной в порядке. Да, я тоже живу в сейсмоопасной зоне и не раз чувствовала землетрясения, однако сейчас катастрофа случилась далеко от нас. Но всё равно из-за этого как-то не по себе, все местные новости и обсуждения — только об этом. Смотрела видео из Газиантепа — там историческая крепость.
Боже, как я надеюсь, что он не пострадал! Я была в этом городе в 2018-м, он прекрасен, видела эту крепость и дома своими глазами. Как жалко и как щемит в груди, на глаза наворачиваются слезы! Звонила подругам, которые живут в той части Турции. От некоторых девочек нет ответа, особенно переживаю за знакомую из Малатьи. Не могу дозвониться до давнего друга, он родом из Адиямана, и его семья там, переживаю. И вижу в очередной раз, что турки молодцы — сплотились в общей беде и даже в домовом чате многие спрашивают, чем и как можно помочь. А местное МЧС разослало сообщения, чтобы сократить по минимуму телефонные разговоры сегодня, — рассказала Анна из пригорода Стамбула.
28-летняя Юлия Трибусян из Москвы рассказала, что этой ночью проснулась от сильных толчков и того, что ее кровать «поехала». Шокированная девушка сначала подумала о панической атаке, но потом выяснила, что это отголоски землетрясения. Москвичка сообщила, что обстановка в Анталье спокойная, паники и разрушений нет. Ее слова подтверждают и другие живущие в Анталье соотечественники.
Другая россиянка призналась, что ей по счастливой случайности удалось избежать землетрясения.
— Проскочили чудом, видимо. Мы выезжали в Измит с автовокзала в час ночи, и маршрут был с заездом в Адану, так что, получается, чудом проскочили. Мы не попали на само землетрясение, узнали о нем уже утром, когда написал друг и спросил, где мы сейчас и не пострадали ли. В выходные ездили смотреть квартиру для съема. Было ощущение, что опять удалось избежать неприятностей. Накануне нашего прилета в Турцию был взрыв в Стамбуле и небольшой толчок сейсмический в Измите.
— В Стамбуле примерно каждые 100 лет бывают сильные землетрясения, но уже прошло примерно 120 лет и всё никак оно не случится. Поэтому на эту тему любят поговорить. Но это землетрясение действительно ждут. Но когда — этого никто не может сказать. Самые крупные, продвинутые сейсмологи — в Японии. Даже они не знают. Но! Есть постоянные исследования. Там, где случилось сейчас землетрясение, — это большая одна линия разлома, большая плита. И в 2020 году она начала свою активную деятельность, — пишет блогер Наталья.
Впрочем, почувствовали дрожь земли далеко не все. Некоторые россияне узнали о трагедии только из новостей или от друзей из-за границы.
— А что такое, у нас что-то случилось? Мы спим как убитые, поэтому ни я, ни муж не ощутили ни одного землетрясения в Турции. Даже наши 3 кота и 2 попугая ничего не почувствовали, — рассказала москвичка Мария, которая живет в Анкаре, примерно в 600 километрах от эпицентра землетрясения.
«Под завалами мама. Вестей нет»
Турецкие СМИ со ссылкой на главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана сообщают о 912 погибших, 2818 разрушенных зданиях в 10 провинциях, 5385 раненых. Сейчас в пострадавших регионах не работает сотовая связь, вся коммуникация происходит через мессенджеры. Россияне во многих городах Турции объявили своеобразную перекличку в соцсетях, чтобы узнать о текущей обстановке:
— У меня супруг из Хатая. Его старший брат и семья не нашлись пока. 9 человек — неизвестно. Помолитесь, пожалуйста, — просит Сулия.
— У меня супруг оттуда и вся его родня там. Погибшие есть среди близких, пострадавшие тоже, — отзывается Ирина.
— У моих друзей в Кахраманмараше под завалами мама. Вестей нет. Очень жалко, — Марина.
— Отпишутся как раз те, кто цел. А пострадавшим сейчас не до перекличек в группах, — констатирует Ольга.
— У нас пятеро (трое дети). Османие… Уже 10, — сообщает о жертвах землетрясения Сюзи.
— сколько горя. Соболезную! — откликается Манана.
— А самое главное знаете что? Люди, которые пострадали от землетрясения, их не приняли, не оказали помощь в больнице, так как нет мест. В данном случае родственники мужа, умер, не оказали помощи никакой. Только играют все на камеру, — сбивчиво написала Умида.
— Держитесь, девочки! Соболезнования родственникам погибших. У нас, в Израиле, тоже чувствовались отголоски землетрясения (4,5 балла). Страшно, — откликнулась Ирина.
— Я на севере Израиля, проснулась в то время, когда это случилось. Всё качалось, кровать скрипела. Стало реально страшно. Утром увидела новости… Сил всем вам! — Светлана.
— В Хатае у родственников мужа семья пострадала, у двоих ноги сломаны, на их частный дом обрушился минарет от мечети, повезли их в больницу, а там врачи много погибло, — восклицает Нур.
«Дома — коробки»
Землетрясения в Турции происходят постоянно — в разных регионах страны, об этом свидетельствуют данные постоянного мониторинга. Люди во многих регионах страны живут буквально на пороховой бочке, в сейсмоопасной зоне. И если предсказать сильные толчки не всегда возможно, то по крайней мере попробовать уменьшить степень разрушения — вполне реально, считают многие. Принято считать, что в землетрясениях в первую очередь складываются старые дома, однако сегодня можно с сожалением констатировать — и жильцы новых не застрахованы от возможности быть погребенными под завалами. Живущие в Турции россияне сталкиваются с этим и высказывают мнения, почему в очередной раз так много жертв.
— Это новый дом рухнул, 17 этаж. Наверняка где-то нарушили, — написала Елена.
— Дома коробки. Зато стоят миллионы. Ужас, — Айлин.
— Проблема именно в качестве строительства. Делается все так, как видит застройщик, а не то, как предусмотрено проектом. Особенно про малоэтажное строительство. Хочется надеяться, что многоэтажное строительство хотя бы делают лучше, но поскольку технический контроль тоже такой себе — фактически подписывают и уходят. Архитекторов выпускает каждый год каждый институт пачками, а уровень проектировщиков достаточно низкий. А еще бывает в маленьких проектах, что техники чертят, а архитектор подписывает. К тому же на миллионный город десятки тысяч архитекторов, все хотят строить дешево, стоимость проекта дешевая, чтобы получить работу, — высказала свое мнение Мария.
Россияне пришли на помощь
Сейчас губернаторы всех провинций, активисты и просто неравнодушные люди собирают предметы первой необходимости и теплые вещи для пострадавших. Сейчас в городе Кахраманмараше –эпицентре землетрясения и пострадавших 10 провинциях, 4 градуса тепла, ночью столбики термометров опускается ниже нулевой отметки, во многих местах лежит снег. Власти Турции объявили режим ЧС и уже обратились за помощью к международному сообществу. На ЧП отреагировали и переехавшие россияне — русскоязычных телеграм-каналах неравнодушные соотечественники призывают поддержать пострадавших.
— В связи с землетрясением, если у вас есть желание помочь материально, то по ссылке можете перечислить удобным для вас способом.
1. Прямо на странице: Написав сумму, выбрав валюту и нажать на kampanyaya katıl. Будет переход на другую страницу от Зираат банка где надо ввести контактные данные.
2. Можно отправить смс с текстом DEPREM на номер 1866. Стоимость смс 20 лир.
3. Перечислить банковским переводом, ниже есть список банков с IBAN счетами.
Новое землетрясение или афтершок?
Перед тем как опубликовать этот текст, Турцию снова потрясло — очередной подземный толчок произошел в 13:24 по московскому времени. Землетрясение почувствовали не только на юго-востоке страны, но и в центре, в Анкаре, где многие поспешили покинуть дома и офисные здания, а также на средиземноморском побережье.
О пережитом ужасе рассказала живущая в Мерсине россиянка Кристина. Сегодня она дважды почувствовала дрожь земли. Она говорит, что выключили свет во многих домах, а в их ЖК нет центрального отопления, поэтому в квартире холоднее чем на улице, где сейчас 10 градусов вышу нуля.
— Сегодня в 04:17 был толчок очень сильный, я вскочила от того, что начала ходуном кровать идти и стены шатались — было такое ощущение, будто ты плывешь в лодке по сильным волнам. Буквально через несколько минут был второй толчок, он продлился несколько секунд. Мы с мужем быстро собрались, взяли документы, бутылку воды, выбежали на улицу, потому что жильцы нашего дома и соседних домов тоже начали выбегать. Мы сели в машину и отъехали на открытую местность, где не было высотных зданий. Где-то просидели полтора часа, установили приложение, где наблюдали толчки в других районах Турции, вернулись около 6 утра домой. Сейчас буквально 15–20 минут назад опять был сильный толчок, и мы все тоже выбежали на улицу, и сейчас находимся в машине и не знаем, когда нам лучше идти домой.
Другая соотечественница из провинции Мерсин, Елена, впервые пережила землетрясение — в Турции. Несколько минут назад она снова почувствовала толчки.
— Мы с мужем резко проснулись ночью, сами не поняли от чего. Трясло кровать, стоял шум от шкафов. Четко ощущали, что весь дом трясет, — рассказывает девушка. — В нашем районе нет разрушений никаких. Сейчас мы на работе, люди в чате пишут, что сейчас тоже ощущаются толчки, — рассказывает девушка.
Во время второго толчка — силой 7,8 балла — в городе Диярбакыре на востоке страны обрушилось здание во время прямого эфира. Пока о жертвах новых разрушений ничего не сообщается. Самую последнюю информацию мы собираем в онлайн-трансляции.