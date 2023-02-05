Два ребенка и взрослые погибли в ДТП на трассе Р-255 «Сибирь» — машина выехала на встречку из-за дикого животного

Авария произошла около 20:00 на 239-м км трассы Р-255 «Сибирь» в Топкинском округе. По предварительным данным, водитель «Фольксваген-Поло» не справился с управлением после того, как на дороге внезапно появилось дикое животное. После этого он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Хино-Рейнджер».