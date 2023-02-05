Два ребенка и взрослые погибли в ДТП на трассе Р-255 «Сибирь» — машина выехала на встречку из-за дикого животного

Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП на трассе Р-255 «Сибирь», в котором погибли четыре человека, в том числе дети. Подробности произошедшего сообщили в пресс-службе МВД Кузбасса.
Авария произошла около 20:00 на 239-м км трассы Р-255 «Сибирь» в Топкинском округе. По предварительным данным, водитель «Фольксваген-Поло» не справился с управлением после того, как на дороге внезапно появилось дикое животное. После этого он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Хино-Рейнджер».
В результате столкновения водитель «Фольксвагена», а также трое пассажиров погибли, в том числе девочка 3 лет и 2-месячный мальчик.
В пресс-службе ведомства сообщили, что движение на участке, где произошло ДТП, осуществляется в реверсивном режиме. На месте еще работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.
В конце января на Северном объезде в Новосибирской области столкнулись автомобиль скорой и «Мицубиси». В аварии погибли четыре человека, трое — пострадали. По факту ДТП новосибирские следователи возбудили уголовное дело.