Врачи оценили состояние трех пострадавших в жестком ДТП со скорой помощью на Северном объезде

Трое пострадавших в жестком ДТП на Северном объезде с участием скорой помощи, сейчас находятся в областной больнице, их состояние стабильно. Об этом журналисту НГС рассказали в Минздраве Новосибирской области.
— У всех троих состояние стабильное. Двое находятся в отделении травматологии, один — в отделении торакальный хирургии, — объяснили журналисту НГС в ведомстве.
Напомним, что авария с участием скорой помощи произошла утром 24 января в Коченевском районе — в ней погибли четыре человека, трое — пострадали. Состояние двоих сразу позволило перевезти их в Новосибирскую клиническую областную больницу, а третий сначала оставался в тяжелом состоянии в отделении реанимации Коченевской ЦРБ.
Как уточнили в региональном Минздраве, на прошлой неделе третьего пострадавшего тоже перевели в Новосибирск.
Ранее мы рассказывали, что по этому факту новосибирские следователи возбудили дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек». Делом также заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.