СЕЙЧАС -8°С
Пробки 6/10
usd 69.34
eur 75.41
Тема дняЭскизы фонтана на площади «Победы»
Все новости
Все новости
Подробности

Врачи оценили состояние трех пострадавших в жестком ДТП со скорой помощью на Северном объезде

Выжившие в смертельном ДТП находятся в областной больнице

1 437

Автомобиль скорой помощи Татарской ЦРБ доставил двух пациентов в больницы областного центра, а по дороге обратно в Татарск попал в ДТП

Поделиться

Трое пострадавших в жестком ДТП на Северном объезде с участием скорой помощи, сейчас находятся в областной больнице, их состояние стабильно. Об этом журналисту НГС рассказали в Минздраве Новосибирской области.

— У всех троих состояние стабильное. Двое находятся в отделении травматологии, один — в отделении торакальный хирургии, — объяснили журналисту НГС в ведомстве.

Напомним, что авария с участием скорой помощи произошла утром 24 января в Коченевском районе — в ней погибли четыре человека, трое — пострадали. Состояние двоих сразу позволило перевезти их в Новосибирскую клиническую областную больницу, а третий сначала оставался в тяжелом состоянии в отделении реанимации Коченевской ЦРБ.

Как уточнили в региональном Минздраве, на прошлой неделе третьего пострадавшего тоже перевели в Новосибирск.

Ранее мы рассказывали, что по этому факту новосибирские следователи возбудили дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек». Делом также заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По теме

ДТПМинздравВрачиМедики
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter