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Двух пострадавших в ДТП на Северном объезде перевезут в Новосибирскую областную больницу

Третий пострадавший пока останется в Коченевской больнице

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Пострадавшие в ДТП утром поступили в хирургическое отделение Коченевской районной больницы, где их полностью обследовали

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Двух пострадавших в ДТП на Северном объезде перевезут в Новосибирскую областную клиническую больницу. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

В ведомстве журналисту НГС сообщили, что по результатам обследования провели телемедицинскую консультацию со специалистами областной больницы и приняли решение двух пациентов перевести для дальнейшего лечения в облбольницу, в травматологический центр первого уровня.

— Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести у одного, и у второго — тяжелое, стабильное. Третий пострадавший, также в тяжелом состоянии, пока остается в отделении реанимации Коченевской ЦРБ, — уточнили в Минздраве.

Напомним, что авария с участие скорой помощи произошла сегодня в 08:15 в Коченевском районе — в ней погибли четыре человека.

Подробности ДТП мы рассказываем в нашем онлайн-репортаже.

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