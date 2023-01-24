Двух пострадавших в ДТП на Северном объезде перевезут в Новосибирскую областную больницу

Двух пострадавших в ДТП на Северном объезде перевезут в Новосибирскую областную клиническую больницу. Об этом рассказали в региональном Минздраве.
В ведомстве журналисту НГС сообщили, что по результатам обследования провели телемедицинскую консультацию со специалистами областной больницы и приняли решение двух пациентов перевести для дальнейшего лечения в облбольницу, в травматологический центр первого уровня.
— Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести у одного, и у второго — тяжелое, стабильное. Третий пострадавший, также в тяжелом состоянии, пока остается в отделении реанимации Коченевской ЦРБ, — уточнили в Минздраве.
Напомним, что авария с участие скорой помощи произошла сегодня в 08:15 в Коченевском районе — в ней погибли четыре человека.
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