Врачи оценили состояние двух пострадавших в жестком ДТП на Северном объезде

Двух пострадавших в ДТП на Северном объезде перевезли в Новосибирскую областную клиническую больницу. Об этом журналисту НГС рассказали в пресс-службе больницы.
— Их доставили вчера. Состояние стабильное, — уточнили в областной больнице.
Третий пострадавший, по информации регионального Минздрава на
Авария, в которой погибли 4 человека, произошла вчера утром в Коченевском районе. Скорая помощь по пока невыясненной причине налетела на бордюр, вылетела на встречную полосу, а потом столкнулась с «Мицубиси» и загорелась.
Ранее мы рассказывали, что по этому факту новосибирские следователи возбудили дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек». В этот же день этим делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.