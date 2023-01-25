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Врачи оценили состояние двух пострадавших в жестком ДТП на Северном объезде

Накануне в этой аварии погибли 4 человека и 3 пострадали

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Состояние двух пострадавших позволило вчера перевезти их в Новосибирск

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Двух пострадавших в ДТП на Северном объезде перевезли в Новосибирскую областную клиническую больницу. Об этом журналисту НГС рассказали в пресс-службе больницы.

— Их доставили вчера. Состояние стабильное, — уточнили в областной больнице.

Третий пострадавший, по информации регионального Минздрава на 24 января, находился в тяжелом состоянии в отделении реанимации Коченевской ЦРБ. Сегодня в ведомстве сказали, что состояние без изменений.

Авария, в которой погибли 4 человека, произошла вчера утром в Коченевском районе. Скорая помощь по пока невыясненной причине налетела на бордюр, вылетела на встречную полосу, а потом столкнулась с «Мицубиси» и загорелась.

Ранее мы рассказывали, что по этому факту новосибирские следователи возбудили дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек». В этот же день этим делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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