«Не стало Колюни»: во время прыжка со скал в Дубае разбился известный экстремал — ему было всего 34 года

Экстремал вел в YouTube влог под ником Nik Bumer о своих прыжках и путешествиях, там 23 января появилось видео и из Арабских Эмиратов, через два дня Николай погиб, попав в расщелину между скалами в эмирате Рас Эль Хайм. На счету спортсмена осталось более 800 прыжков с парашютом. В 2022 году он вовлек в увлечение и маму — Марина Иваненко спрыгнула с веревкой со скалы.