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«Не стало Колюни»: во время прыжка со скал в Дубае разбился известный экстремал — ему было всего 34 года

Николай Иваненко попал в расщелину между скалами

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Николай увлекался прыжками с 2012 года, за его плечами осталось более 800 полетов

Видео: Максим Бутусов / E1.RU

На Урале простились с экстремалом Николаем Иваненко. Он разбился в горах ОАЭ 25 января. На страницах спортсмена в социальных сетях сотни комментариев оставили друзья, знакомые и поклонники. Они пишут под сообщением о гибели четыре буквы: BSBD. На языке парашютистов это значит Blue Sky Black Death (голубые небеса — черная смерть), так провожают опытных спортсменов.

Историю жизни и смерти Николая Иваненко смотрите в видеосюжете наших коллег из Е1.RU, который опубликован чуть выше.

— Не стало Колюни. Теперь он будет летать только на небесах, — гласит надпись на фотографии профиля Николая Иваненко.

Экстремал вел в YouTube влог под ником Nik Bumer о своих прыжках и путешествиях, там 23 января появилось видео и из Арабских Эмиратов, через два дня Николай погиб, попав в расщелину между скалами в эмирате Рас Эль Хайм. На счету спортсмена осталось более 800 прыжков с парашютом. В 2022 году он вовлек в увлечение и маму — Марина Иваненко спрыгнула с веревкой со скалы.

На родине, в Екатеринбурге, Николай Иваненко стал известен благодаря своим прыжкам с высотных зданий. Один из его самых известных трюков — полет с гигантской рекламной конструкции возле IKEA, когда компания заявила о закрытии магазинов в России. Кроме того, Николай прыгал с небоскреба «Высоцкий» и с 25-го этажа высотки.

ОАЭПарашютПрыжокРазбился насмертьБейсджамперНиколай Иваненко
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