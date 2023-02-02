«Не стало Колюни»: во время прыжка со скал в Дубае разбился известный экстремал — ему было всего 34 года

На Урале простились с экстремалом Николаем Иваненко. Он разбился в горах ОАЭ 25 января. На страницах спортсмена в социальных сетях сотни комментариев оставили друзья, знакомые и поклонники. Они пишут под сообщением о гибели четыре буквы: BSBD. На языке парашютистов это значит Blue Sky Black Death (голубые небеса — черная смерть), так провожают опытных спортсменов.
Историю жизни и смерти Николая Иваненко смотрите в видеосюжете наших коллег из Е1.RU, который опубликован чуть выше.
— Не стало Колюни. Теперь он будет летать только на небесах, — гласит надпись на фотографии профиля Николая Иваненко.
Экстремал вел в YouTube влог под ником Nik Bumer о своих прыжках и путешествиях, там
На родине, в Екатеринбурге, Николай Иваненко стал известен благодаря своим прыжкам с высотных зданий. Один из его самых известных трюков — полет с гигантской рекламной конструкции возле IKEA, когда компания заявила о закрытии магазинов в России. Кроме того, Николай прыгал с небоскреба «Высоцкий» и с