Полиция в НСО сорвала с окна горящего дома металлическую решетку, чтобы спасти женщину с ребенком

В городе Куйбышев Новосибирской области вчера, 18 января, загорелось двухэтажное здание. Пожарные и сотрудники полиции спасли 12 человек, которые не смогли эвакуироваться самостоятельно.
— В 19:58 поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном жилом многоквартирном доме коридорного типа в г. Куйбышев Куйбышевского района Новосибирской области. Спустя четыре минуты первое пожарно-спасательное подразделение было на месте вызова, в это время из окна квартиры на первом этаже шел дым, в подъезде было плотное задымление, — сообщили в пресс-службе МЧС.
До прибытия спасателей МЧС из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. Состав дежурного караула сразу же приступил к эвакуации оставшихся в здании людей. Из окна первого этажа пожарные спасли пожилую маломобильную женщину. С балкона второго этажа с помощью трехколенной лестницы спасли четверых человек.
— Звеном газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств из квартир на 1 этаже спасено три человека, при проведении разведки на втором этаже в квартире обнаружена женщина с малолетним ребенком, которых также спасли с помощью спасательных устройств. Кроме того, прибывшие на место сотрудники полиции вырвали металлическую решетку с окна квартиры на первом этаже и помогли выбраться пожилой женщине и ребенку из задымленных помещений, — рассказали в МЧС.
Все жильцы здания в удовлетворительном состоянии, в пожаре никто не пострадал. В качестве пункта временного размещения и обогрева администрация Куйбышевского района предоставили автобус. Люди находились в нем до момента ликвидации пожара и возвращения в квартиры.
Открытое горения сотрудники МЧС ликвидировали за 22 минуты. В одной из квартир на площади 18 квадратных метров повреждены вещи и мебель. На пожар привлекались 10 человек и 3 единицы техники. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.
В Республике Алтай в строящемся пятизвездочном отеле в Манжероке 17 января произошел пожар. Как сообщили НГС в пресс-службе МЧС, возгорание началось в цокольном этаже.