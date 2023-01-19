Полиция в НСО сорвала с окна горящего дома металлическую решетку, чтобы спасти женщину с ребенком

— В 19:58 поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном жилом многоквартирном доме коридорного типа в г. Куйбышев Куйбышевского района Новосибирской области. Спустя четыре минуты первое пожарно-спасательное подразделение было на месте вызова, в это время из окна квартиры на первом этаже шел дым, в подъезде было плотное задымление, — сообщили в пресс-службе МЧС.