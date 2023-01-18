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12-летний школьник распылил ровеснику в глаза слезоточивый газ в «Пятерочке» на Затулинке

Продавцы стали промывать глаза пострадавшему ребенку молоком

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На место инцидента прибыли охранники и медики

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В Новосибирске 17 января в супермаркете «Пятерочка» на улице Громова на Затулинке 12-летний ребенок распылил другому 12-летнему мальчику слезоточивый газ в лицо.

— В супермаркете «Пятерочка» была нажата кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие на вызов бойцы группы быстрого реагирования увидели, как работники супермаркета помогают подростку умываться питьевым молоком. Гвардейцы немедленно вызвали на место происшествия скорую помощь. На место инцидента прошла мама пострадавшего мальчика, — сообщили в пресс-службе АБ «Гвардия».

Прибывшие на место инцидента медики промыли ребенку глаза специальным офтальмологическим средством. По словам врачей, ребенок отделался раздражением слизистой оболочки.

По словам детей, перцовый баллончик им купил неизвестный мужчина в специальном магазине по их просьбе. По данным АБ «Гвардия», мать пострадавшего мальчика не стала предъявлять претензии к родителям второго ребенка.

Ранее конфликт одноклассников в новосибирской школе № 216 закончился применением перцового баллончика. Один из учеников повздорил с одноклассниками, а позже встретил их после уроков. На встречу он привел друзей и родителей, а сам взял с собой перцовый баллончик.

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