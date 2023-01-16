В Кремле прокомментировали обрушение дома в Днепре

— Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям — очевидным или замаскированным, — цитирует Пескова ТАСС. — Вы сами видели заключения некоторых представителей [украинской] стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракет противовоздушной обороны.

