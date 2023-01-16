В Кремле прокомментировали обрушение дома в Днепре

В Кремле впервые прокомментировали события в Днепре, где 14 января, в субботу, был частично разрушен девятиэтажный жилой дом. Ранее официальные источники Украины сообщали, что дом разрушен в результате прилета. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 16 января ответил на вопрос журналистов о произошедшем.
— Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям — очевидным или замаскированным, — цитирует Пескова ТАСС. — Вы сами видели заключения некоторых представителей [украинской] стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракет противовоздушной обороны.
По последним данным украинской стороны, в результате обрушения дома погибли 36 человек, двое из них дети. Травмы получили 60 взрослых и 15 детей.