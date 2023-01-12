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Сибиряк похитил автомобиль такси в Кузбассе и отправился на шопинг в Новосибирск

Преследование и задержание водителя попало на видео

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Водитель оставил автомобиль незапертым и зашел в кафе

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В Кемеровской области сотрудники полиции задержали мужчину, который похитил автомобиль у водителя такси. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, сибиряк решил съездить на чужом транспортном средстве в Новосибирск за покупками.

О происшествии сотрудникам ведомства сообщил 25-летний водитель такси. Мужчина уточнил, что неизвестный похитил автомобиль «Лада-Гранта», когда он решил зайти в кафе. Машину водитель оставил незапертой.

В сообщении отмечается, что ориентировки на похищенное транспортное средство получили патрульные наряды. Выяснилось, что автомобиль выехал из Кемерова в направлении города Топки.

— Заметив авто, полицейские подали знак об остановке, однако водитель проигнорировал требование, — сообщили в ведомстве. — Включив проблесковые маячки и спецсигналы, госавтоинспекторы начали преследование, вскоре настигли «Ладу» и задержали злоумышленника.

В ГИБДД опубликовали преследование и задержание водителя.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело

Видео: Госавтоинспекция Кузбасса / телеграм-канал

По данным ведомства, автомобиль похитил 35-летний житель Кемерова, не имеющий права управления транспортными средствами. Сибиряк сообщил специалистам, что решил съездить в Новосибирск за покупками.

В результате на нарушителя составили протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». В отношении сибиряка также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

В конце ноября в Новосибирске мужчина также угнал автомобиль такси. После происшествия сибиряк на чужой машине попал в ДТП.

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