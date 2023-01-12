Сибиряк похитил автомобиль такси в Кузбассе и отправился на шопинг в Новосибирск

В Кемеровской области сотрудники полиции задержали мужчину, который похитил автомобиль у водителя такси. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, сибиряк решил съездить на чужом транспортном средстве в Новосибирск за покупками.
О происшествии сотрудникам ведомства сообщил 25-летний водитель такси. Мужчина уточнил, что неизвестный похитил автомобиль «Лада-Гранта», когда он решил зайти в кафе. Машину водитель оставил незапертой.
В сообщении отмечается, что ориентировки на похищенное транспортное средство получили патрульные наряды. Выяснилось, что автомобиль выехал из Кемерова в направлении города Топки.
— Заметив авто, полицейские подали знак об остановке, однако водитель проигнорировал требование, — сообщили в ведомстве. — Включив проблесковые маячки и спецсигналы, госавтоинспекторы начали преследование, вскоре настигли «Ладу» и задержали злоумышленника.
В ГИБДД опубликовали преследование и задержание водителя.
По данным ведомства, автомобиль похитил 35-летний житель Кемерова, не имеющий права управления транспортными средствами. Сибиряк сообщил специалистам, что решил съездить в Новосибирск за покупками.
В результате на нарушителя составили протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». В отношении сибиряка также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».
В конце ноября в Новосибирске мужчина также угнал автомобиль такси. После происшествия сибиряк на чужой машине попал в ДТП.