«Режиссер нормальный, да и внешне нормальный». Репортаж из московской больницы, где борются за жизнь Никиты Михалкова

Седовласая гардеробщица, услышав про состояние Никиты Сергеевича, удивилась. Видно, что она вообще не знала ни о том, что Михалков госпитализирован, ни о том, что режиссер лежит в больнице, где она работает.



— Кто? Да вы что, поверить не могу! Не может быть такого. Не знала, что он лежит в реанимации. Слушай, ну ты меня удивила. У нас тут никто не знает. Знаешь, кто ко мне недавно приходил? Поэтесса Лариса Рубальская с чьим-то сынком. Не знаю, к кому она приходила. Может, и к Михалкову. Она мне дала тысячу рублей. Я ей говорю: «Люд, да не надо мне». Дочка, ну ты меня удивила, конечно, — с грустью сказала женщина.