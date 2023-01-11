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Репортаж

«Режиссер нормальный, да и внешне нормальный». Репортаж из московской больницы, где борются за жизнь Никиты Михалкова

Показываем, как работает огромный медицинский город, где лечат самых тяжелых ковидных пациентов и спасли певицу МакSим

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Никита Михалков находится в реанимации в одной из московских больниц

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Комплекс светло-серых панельных зданий, окруженных черным железным забором, напоминает небольшой военный городок. Это московская больница № 52. В одном из корпусов, в реанимации, лежит известный режиссер Никита Михалков.

Около недели назад ему стало плохо: 5 января 77-летнего режиссера госпитализировали в ГКБ № 67 (по словам его пресс-секретаря — с гриппом). Состояние Михалкова ухудшилось, и несколько дней назад его перевезли в городскую клиническую больницу № 52. По данным СМИ, он лежит в реанимации, ПЦР-тест дал положительный результат на ковид. За жизнь Михалкова борются медики, лечившие в 52-й больнице певицу МакSим, за его здоровье молится патриарх Всея Руси Кирилл и переживает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

MSK1.RU, вооружившись пакетом апельсинов, отправились в ГКБ № 52. Больница в пандемию стала флагманом борьбы с COVID. Здесь оказывают помощь самым тяжелым ковидным пациентам: внутри 10 отделений реанимации и центр ЭКМО (система насыщения крови кислородом, которая заменяет сердце. — Прим. ред.).

Закрытый лечебный город

Попасть на территорию больницы (она занимает целый квартал) не так уж и просто. На входе — пост охраны и несколько турникетов. КПП также расположены у отдельных корпусов. Попасть в больницу можно, если ваше имя есть в журнале дежурного, или через здание морга.

При входе через проходную меня встретил усатый охранник, который следит за тем, чтобы посторонние не попали на территорию медучреждения

При входе через проходную меня встретил усатый охранник, который следит за тем, чтобы посторонние не попали на территорию медучреждения

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Вся территория огорожена высоким забором

Вся территория огорожена высоким забором

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А вы к кому? У нас так просто тут нельзя, — спросил меня сердитый охранник с пышными усами.

После звонка в приемную главврача удается попасть внутрь этого «секретного» объекта. Территория внутри действительно большая: 6 корпусов — есть даже указатели, чтобы не запутаться.

На территории — указатели, чтобы не запутаться

На территории — указатели, чтобы не запутаться

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Сложно осознать, что здесь в одном из серых зданий, облицованных вентфасадом, в тяжелом состоянии находится режиссер, на фильмах которого выросло не одно поколение.

Мимо со стороны корпуса, где лежат пациенты с коронавирусом, санитары провозят каталку с человеком, полностью обмотанным в одеяла и какие-то пакеты. Не сразу понимаешь, мертв он или жив. На улице холодно так, что руки и лицо в считанные секунды становятся красными.

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Случайно заходим в корпус нефрологии, куда обращаются больные с заболеванием почек. На первый взгляд, отделение ничем не отличается от любого другого: ряды металлических стульев, аптека, обшарпанный пол, пара забытых бахил на полу. И, конечно, гардеробщица, которая вешает пальто и куртки снующих пациентов. 52-я больница считается лучшей в Москве.

Попасть в <nobr class="_">52-ю</nobr> больницу оказалось не так просто

Попасть в 52-ю больницу оказалось не так просто

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Седовласая гардеробщица, услышав про состояние Никиты Сергеевича, удивилась. Видно, что она вообще не знала ни о том, что Михалков госпитализирован, ни о том, что режиссер лежит в больнице, где она работает.

— Кто? Да вы что, поверить не могу! Не может быть такого. Не знала, что он лежит в реанимации. Слушай, ну ты меня удивила. У нас тут никто не знает. Знаешь, кто ко мне недавно приходил? Поэтесса Лариса Рубальская с чьим-то сынком. Не знаю, к кому она приходила. Может, и к Михалкову. Она мне дала тысячу рублей. Я ей говорю: «Люд, да не надо мне». Дочка, ну ты меня удивила, конечно, — с грустью сказала женщина.


— Помню, когда он еще со своей дочкой ставил фильмы. Она потом программу «Спокойной ночи, малыши» вела. Михалков везде ее возил, мы смотрели, как она росла, — говорит гардеробщица Валентина.

Звездная больница

Михалков — не единственный звездный пациент 52-й больницы. Здесь в 2021 году буквально спасли певицу МакSим (Марину Абросимову). И лечили Александра Серова, любимца россиянок и автора хита «Я люблю тебя до слез».

— С коронавирусом у нас в пятом корпусе лежат. Постоянно кого-то туда возят. У нас тут Серов лежал с тем же. Он придумал здесь какой-то ансамбль. Вот когда вышел, то говорил: «Как хорошо, что я попал в 52-ю больницу. Меня вылечил Назаренко». А столько медсестер за ним ухаживали, чтобы спасти. Думаю, молодец, что попал. Может, Михалков был не такой сильный для короны, — добавила женщина.

По территории пациентов возят небольшие машины медслужбы

По территории пациентов возят небольшие машины медслужбы

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Я подсела к женщине в леопардовой шубе с ярко-малиновой губной помадой. Она не знала, что ее сын лежит в той же больнице, где находится российский режиссер.

— Нет, я ничего про него не знаю. Режиссер нормальный, да и внешне тоже нормальный. У меня сын здесь на капельнице лежит, — удивленно сказала женщина.

В этом направлении пациентов везут на госпитализацию

В этом направлении пациентов везут на госпитализацию

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По словам сотрудников больницы, в 5-м корпусе находится красная зона, где лежат больные с коронавирусной инфекцией. Я отправилась вдоль длинной дороги прямиком туда. Навстречу шли санитары в куртках с оранжевыми вставками. Они отвели глаза, как только я спросила о Никите Сергеевиче, а после спешили дальше.

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На стене — кадры с творчеством на ковидных костюмах

На стене — кадры с творчеством на ковидных костюмах

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Задворки красной зоны

Пятый корпус выглядит так же неприступно, как и вся территория больницы. Часть его полностью закрыта под красную зону. На дверях у черного входа — объявление о том, что вещи умерших выдаются только по доверенности и при наличии копии паспорта. И бумага о том, что внутри — масочный режим.

Карточка для родственников умерших, которые приходят забирать их вещи

Карточка для родственников умерших, которые приходят забирать их вещи

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Неподалеку стоят тележки, нагруженные личными вещами, одеялами и подушками.

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Некоторые говорят, что самые страшные тайны люди выдают именно в курилке. В 52-й больнице эту функцию выполняет небольшая огороженная беседка. Внутри — несколько врачей, которые о чём-то болтают. Завидев чужака, они резко замолчали, потушили сигареты и вышли из беседки. На вопрос о Михалкове врачи ответили, что работают в чистой зоне, где лежат уже выздоравливающие пациенты.

Через некоторое время из корпуса № 5 вышли два сотрудника, облаченные в защитные противовирусные комбинезоны. Они встали поодаль от остальных врачей.

Ковидный корпус

Ковидный корпус

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Еще чуть-чуть и видео загрузится
Через этот вход заходят врачи из чистой зоны

Видео: Вера Борисова / MSK1.RU

Затем подошла медсестра в медицинском колпаке и попросила у меня зажигалку.

Людей много в красную зону привозят? — спрашиваю у нее.

— Я из чистой [зоны], но привозят достаточно. Дело не в масках. Мы и в угольных респираторах ходили, но всё равно болели. Это из-за погоды, конечно. Много сейчас людей заболевают, — сказала врач.

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На территории больницы есть часовня. Там раздают крещенскую воду.

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Недалеко от пятого отделения находится временный медицинский центр — корпус «А». Там пациенты сдают ПЦР-тесты, и именно отсюда их планово госпитализируют в 3-й и 6-й корпуса.

Корпус, в котором больных проверяют на наличие коронавирусной инфекции

Корпус, в котором больных проверяют на наличие коронавирусной инфекции

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Важный консилиум

О состоянии Никиты Михалкова она не захотела говорить, потому что, как она сказала, ничего не знает. «Да и вряд ли вам кто-то скажет», — добавила она.

Я решила всё-таки добиться разговора с главным врачом 52-й больницы, Марьяной Лысенко. Раз уж нахожусь на территории больницы. Но встретиться нам не удалось — Марьяна Анатольевна оказалась занята:

— У меня консилиум. Сколько он продлится — я не знаю, — сказала главврач городской больницы № 52.

Консилиум — это совещание врачей нескольких специальностей, где они решают дальнейшую судьбу пациента. Консилиум собирают чаще всего в экстренных и сложных случаях.

Ранее Никита Михалков сам рассказал о своем состоянии. О его госпитализации стало известно 5 января. В этой же столичной больнице лечили певицу MaкSим в 2021 году. Она длительное время пробыла в коме.

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