«Режиссер нормальный, да и внешне нормальный». Репортаж из московской больницы, где борются за жизнь Никиты Михалкова

Комплекс светло-серых панельных зданий, окруженных черным железным забором, напоминает небольшой военный городок. Это московская больница
Около недели назад ему стало плохо: 5 января
MSK1.RU, вооружившись пакетом апельсинов, отправились в ГКБ
Закрытый лечебный город
Попасть на территорию больницы (она занимает целый квартал) не так уж и просто. На входе — пост охраны и несколько турникетов. КПП также расположены у отдельных корпусов. Попасть в больницу можно, если ваше имя есть в журнале дежурного, или через здание морга.
— А вы к кому? У нас так просто тут нельзя, — спросил меня сердитый охранник с пышными усами.
После звонка в приемную главврача удается попасть внутрь этого «секретного» объекта. Территория внутри действительно большая: 6 корпусов — есть даже указатели, чтобы не запутаться.
Сложно осознать, что здесь в одном из серых зданий, облицованных вентфасадом, в тяжелом состоянии находится режиссер, на фильмах которого выросло не одно поколение.
Мимо со стороны корпуса, где лежат пациенты с коронавирусом, санитары провозят каталку с человеком, полностью обмотанным в одеяла и
Случайно заходим в корпус нефрологии, куда обращаются больные с заболеванием почек. На первый взгляд, отделение ничем не отличается от любого другого: ряды металлических стульев, аптека, обшарпанный пол, пара забытых бахил на полу. И, конечно, гардеробщица, которая вешает пальто и куртки снующих пациентов.
Седовласая гардеробщица, услышав про состояние Никиты Сергеевича, удивилась. Видно, что она вообще не знала ни о том, что Михалков госпитализирован, ни о том, что режиссер лежит в больнице, где она работает.
— Кто? Да вы что, поверить не могу! Не может быть такого. Не знала, что он лежит в реанимации. Слушай, ну ты меня удивила. У нас тут никто не знает. Знаешь, кто ко мне недавно приходил? Поэтесса Лариса Рубальская с
— Помню, когда он еще со своей дочкой ставил фильмы. Она потом программу «Спокойной ночи, малыши» вела. Михалков везде ее возил, мы смотрели, как она росла, — говорит гардеробщица Валентина.
Звездная больница
Михалков — не единственный звездный пациент
— С коронавирусом у нас в пятом корпусе лежат. Постоянно
Я подсела к женщине в леопардовой шубе с ярко-малиновой губной помадой. Она не знала, что ее сын лежит в той же больнице, где находится российский режиссер.
— Нет, я ничего про него не знаю. Режиссер нормальный, да и внешне тоже нормальный. У меня сын здесь на капельнице лежит, — удивленно сказала женщина.
По словам сотрудников больницы, в
Задворки красной зоны
Пятый корпус выглядит так же неприступно, как и вся территория больницы. Часть его полностью закрыта под красную зону. На дверях у черного входа — объявление о том, что вещи умерших выдаются только по доверенности и при наличии копии паспорта. И бумага о том, что внутри — масочный режим.
Неподалеку стоят тележки, нагруженные личными вещами, одеялами и подушками.
Некоторые говорят, что самые страшные тайны люди выдают именно в курилке. В
Через некоторое время из корпуса
Затем подошла медсестра в медицинском колпаке и попросила у меня зажигалку.
— Людей много в красную зону привозят? — спрашиваю у нее.
— Я из чистой [зоны], но привозят достаточно. Дело не в масках. Мы и в угольных респираторах ходили, но всё равно болели. Это
На территории больницы есть часовня. Там раздают крещенскую воду.
Недалеко от пятого отделения находится временный медицинский центр — корпус «А». Там пациенты сдают ПЦР-тесты, и именно отсюда их планово госпитализируют в
Важный консилиум
О состоянии Никиты Михалкова она не захотела говорить, потому что, как она сказала, ничего не знает. «Да и вряд ли вам
Я решила
— У меня консилиум. Сколько он продлится — я не знаю, — сказала главврач городской больницы
Консилиум — это совещание врачей нескольких специальностей, где они решают дальнейшую судьбу пациента. Консилиум собирают чаще всего в экстренных и сложных случаях.
Ранее Никита Михалков сам рассказал о своем состоянии. О его госпитализации стало известно