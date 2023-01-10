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«Пока я остаюсь в больнице»: Никита Михалков рассказал о своем состоянии здоровья

Режиссера госпитализировали несколько дней назад, сейчас он находится в реанимации

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Никита Михалков поблагодарил всех, кто беспокоился о его здоровье

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Режиссер Никита Михалков, которого госпитализировали несколько дней назад, рассказал о своем состоянии здоровья. В своем телеграм-канале Михалков поблагодарил всех, кто беспокоится о нем и присылает сообщения с пожеланиями здоровья, отметив, что теперь знает, чем отличается «популярность от настоящей любви».

— Учитывая количество немыслимой, мало соответствующей действительности информации обо мне в СМИ и соцсетях, достоверные новости о моем здоровье вы сможете узнавать всё так же, даст бог, из первых уст — в моем официальном телеграм-канале «Бесогон» (с голубой галочкой). Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение, — написал Михалков.

Сейчас режиссер находится в реанимации под наблюдением врачей. О госпитализации Михалкова стало известно 5 января. Тогда пресс-секретарь Михалкова сообщила, что у режиссера грипп. Также она опровергла публикации о том, что он попал в больницу якобы в тяжелом состоянии и с ковидной пневмонией. Позже телеведущая Ксения Собчак рассказала, что Михалков находится в реанимации. ТАСС сообщил, что 6 января патриарх Кирилл за литургией молился о здравии режиссера и передал ему в больницу святую просфору. Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что Михалков в разговоре с ним по телефону тепло поблагодарил патриарха.

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