«Пока я остаюсь в больнице»: Никита Михалков рассказал о своем состоянии здоровья

Режиссер Никита Михалков, которого госпитализировали несколько дней назад, рассказал о своем состоянии здоровья. В своем телеграм-канале Михалков поблагодарил всех, кто беспокоится о нем и присылает сообщения с пожеланиями здоровья, отметив, что теперь знает, чем отличается «популярность от настоящей любви».
— Учитывая количество немыслимой, мало соответствующей действительности информации обо мне в СМИ и соцсетях, достоверные новости о моем здоровье вы сможете узнавать всё так же, даст бог, из первых уст — в моем официальном телеграм-канале «Бесогон» (с голубой галочкой). Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение, — написал Михалков.
Сейчас режиссер находится в реанимации под наблюдением врачей. О госпитализации Михалкова стало известно