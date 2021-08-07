Певица МакSим полностью пришла в себя после комы. Менеджер рассказала о ее состоянии

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова. — Прим. ред.) полностью пришла в себя после выхода из искусственной комы. Сейчас певица чувствует себя гораздо лучше.
— Наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Всё помнит, память отличная, все функции организма в порядке, — сообщила представитель певицы на ее официальной странице во «ВКонтакте».
Напомним, что Марине стало плохо
Полтора месяца врачи боролись за ее жизнь, а фанаты певицы устраивали флешмобы в ее поддержку.