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Певица МакSим полностью пришла в себя после комы. Менеджер рассказала о ее состоянии

По ее словам, Марина Абросимова всё помнит и хорошо себя чувствует

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В искусственную кому Марину Абросимову ввели <nobr class="_">19 июня</nobr>

В искусственную кому Марину Абросимову ввели 19 июня

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Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова. — Прим. ред.) полностью пришла в себя после выхода из искусственной комы. Сейчас певица чувствует себя гораздо лучше.

— Наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Всё помнит, память отличная, все функции организма в порядке, — сообщила представитель певицы на ее официальной странице во «ВКонтакте».

Напомним, что Марине стало плохо 11 июня. При этом тест на COVID-19 сначала показал отрицательный результат, но спустя два дня коронавирус подтвердился. Певицу экстренно госпитализировали, у нее подтвердили 75% поражения легких. Певицу подключили к ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Полтора месяца врачи боролись за ее жизнь, а фанаты певицы устраивали флешмобы в ее поддержку.

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МакSимМосквакомакоронавирус
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