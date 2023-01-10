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Никита Михалков в реанимации: что известно о его состоянии на данный момент

По данным СМИ, у режиссера резко ухудшилось здоровье

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Никиту Михалкова госпитализировали 5 января

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Кинорежиссер Никита Михалков после госпитализации, которая произошла несколько дней назад, всё еще находится в отделении реанимации. Об этом РИА Новости сообщил представитель медучреждения, в котором находится Михалков. По словам врачей, Михалков находится на низком потоке кислорода. За его состоянием постоянно наблюдают медики.

По данным наших коллег из StarHit, у Никиты Михалкова имеются не только проблемы с сердечно-сосудистой системой, но и увеличивается площадь поражения легких. Что касается коронавируса, то один источник уверяет, что тест показал положительный результат, по другим данным — отрицательный. С пресс-службой режиссера по этому поводу оперативно связаться не удалось.

— По нашей информации, после компьютерной томографии легких у Никиты Сергеевича обнаружили рост пораженных участков. По сравнению с предыдущими результатами состояние ухудшилось. Несмотря на отрицательные тесты на грипп и ковид, а также комплексную терапию, врачи поставили диагноз — идиопатическая пневмония, — рассказал источник StarHit.

О госпитализации Михалкова стало известно 5 января. Тогда пресс-секретарь Михалкова сообщила, что у режиссера грипп. Также она опровергла публикации о том, что он попал в больницу якобы в тяжелом состоянии и с ковидной пневмонией. Позже телеведущая Ксения Собчак рассказала, что Михалков находится в реанимации. ТАСС сообщил, что 6 января патриарх Кирилл за литургией молился о здравии режиссера и передал ему в больницу святую просфору. Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что Михалков в разговоре с ним по телефону тепло поблагодарил патриарха.

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