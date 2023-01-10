Никита Михалков в реанимации: что известно о его состоянии на данный момент

О госпитализации Михалкова стало известно 5 января . Тогда пресс-секретарь Михалкова сообщила, что у режиссера грипп. Также она опровергла публикации о том, что он попал в больницу якобы в тяжелом состоянии и с ковидной пневмонией. Позже телеведущая Ксения Собчак рассказала, что Михалков находится в реанимации. ТАСС сообщил, что 6 января патриарх Кирилл за литургией молился о здравии режиссера и передал ему в больницу святую просфору. Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что Михалков в разговоре с ним по телефону тепло поблагодарил патриарха.