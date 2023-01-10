Никита Михалков в реанимации: что известно о его состоянии на данный момент

Кинорежиссер Никита Михалков после госпитализации, которая произошла несколько дней назад, всё еще находится в отделении реанимации. Об этом РИА Новости сообщил представитель медучреждения, в котором находится Михалков. По словам врачей, Михалков находится на низком потоке кислорода. За его состоянием постоянно наблюдают медики.
По данным наших коллег из StarHit, у Никиты Михалкова имеются не только проблемы с сердечно-сосудистой системой, но и увеличивается площадь поражения легких. Что касается коронавируса, то один источник уверяет, что тест показал положительный результат, по другим данным — отрицательный. С пресс-службой режиссера по этому поводу оперативно связаться не удалось.
— По нашей информации, после компьютерной томографии легких у Никиты Сергеевича обнаружили рост пораженных участков. По сравнению с предыдущими результатами состояние ухудшилось. Несмотря на отрицательные тесты на грипп и ковид, а также комплексную терапию, врачи поставили диагноз — идиопатическая пневмония, — рассказал источник StarHit.
О госпитализации Михалкова стало известно