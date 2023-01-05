«Чтобы поймать мальчика, очевидцы растянули плед»: подробности пожара на Бориса Богаткова

В Новосибирске очевидцы при помощи пледа поймали мальчика, который выпрыгнул из горящей квартиры на 4-м этаже. Напомним, пожар произошел вечером 5 декабря в 9-этажном доме на Бориса Богаткова.
— Пожар произошел в начале пятого вечера. Я живу в соседнем доме. Когда проходила, подбежала женщина и сказала, что нужна помощь, так как горит квартира на 4-м этаже, а в ней находится ребенок 10 лет. Я побежала под окна квартиры, там уже собрались неравнодушные и растянули плед, чтобы поймать мальчика. В это время уже подъезжали пожарные и скорая. Когда ребенка поймали, я спросила, болит что-то, он ответил, что нет, — пояснила очевидец Екатерина.
От мальчика женщина узнала, что дома он находился один, старшая сестра и брат отлучились по делам. Родителей тоже дома не оказалось. По словам Екатерины, на газовой плите что-то готовилось.
— Он рассказал, что дома был один с собакой. Собаку позже вынесли пожарные, она погибла. Ребенок был в шоке, но не плакал. Когда уже мальчика увозила скорая, на место ЧП подошла старшая сестра. Кухня полностью выгорела дотла, — пояснила сибирячка.
По данным МЧС, площадь пожара составила 8 квадратных метров. До приезда спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек.
Ранее под Новосибирском загорелось помещение бассейна в детском саду. Пожарная сигнализация сработала автоматически, и детей сразу же вывели на улицу.