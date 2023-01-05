«Чтобы поймать мальчика, очевидцы растянули плед»: подробности пожара на Бориса Богаткова

— Пожар произошел в начале пятого вечера. Я живу в соседнем доме. Когда проходила, подбежала женщина и сказала, что нужна помощь, так как горит квартира на 4-м этаже, а в ней находится ребенок 10 лет. Я побежала под окна квартиры, там уже собрались неравнодушные и растянули плед, чтобы поймать мальчика. В это время уже подъезжали пожарные и скорая. Когда ребенка поймали, я спросила, болит что-то, он ответил, что нет, — пояснила очевидец Екатерина.

