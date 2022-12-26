В детском саду под Новосибирском загорелось помещение бассейна: воспитанников вывели на улицу

В Толмачево загорелось помещение бассейна в детском саду сегодня,
— До прибытия пожарных персонал учреждения в составе 18 человек самостоятельно вывел из помещения садика 101 ребенка. Детей на время расположили в соседнем здании. По внешним признакам возгорания видно не было. Звено газодымозащитников отправилось на разведку здания на очаг пожара, — объяснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Оказалось, что горит обшивка комнаты горячего пара, внутри помещения плотное задымление.
На тушение специалисты проложили магистральную линию. За 21 минуту пожар на площади 15 квадратных метров был ликвидирован.
— Пожарные провели дымоудаление и убедились в том, что возможность повторного возгорания исключена. По оперативным данным, пострадавших нет. Предварительно к возгоранию могла привести неисправность электросети в помещении, — добавили в ведомстве.
На прошлой неделе в Кировском районе Новосибирска недалеко от площади Маркса в пятиэтажке загорелась квартира. Пожарные эвакуировали женщину с балкона горящей квартиры и еще трех жильцов с верхних этажей.