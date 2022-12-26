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В детском саду под Новосибирском загорелось помещение бассейна: воспитанников вывели на улицу

Возгорание ликвидировали за 21 минуту

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Сигнализация сработала автоматически

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В Толмачево загорелось помещение бассейна в детском саду сегодня, 26 декабря, около 11:00. Пожарная сигнализация сработала автоматически, и детей сразу же вывели на улицу.

— До прибытия пожарных персонал учреждения в составе 18 человек самостоятельно вывел из помещения садика 101 ребенка. Детей на время расположили в соседнем здании. По внешним признакам возгорания видно не было. Звено газодымозащитников отправилось на разведку здания на очаг пожара, — объяснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Оказалось, что горит обшивка комнаты горячего пара, внутри помещения плотное задымление.

Для тушения специалисты проложили магистральную линию

Для тушения специалисты проложили магистральную линию

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На тушение специалисты проложили магистральную линию. За 21 минуту пожар на площади 15 квадратных метров был ликвидирован.

— Пожарные провели дымоудаление и убедились в том, что возможность повторного возгорания исключена. По оперативным данным, пострадавших нет. Предварительно к возгоранию могла привести неисправность электросети в помещении, — добавили в ведомстве.

На прошлой неделе в Кировском районе Новосибирска недалеко от площади Маркса в пятиэтажке загорелась квартира. Пожарные эвакуировали женщину с балкона горящей квартиры и еще трех жильцов с верхних этажей.

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