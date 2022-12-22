Недалеко от площади Маркса загорелась квартира: пожарные спасли женщину с дымящегося балкона

В Кировском районе Новосибирска недалеко от площади Маркса в пятиэтажке загорелась квартира. Пожарные эвакуировали женщину с балкона горящей квартиры и еще трех жильцов с верхних этажей.
Пожар произошел сегодня, 22 декабря, на улице Ватутина, 51 на третьем этаже, сообщение о возгорании поступило пожарным в 12:51. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО, как только спасатели прибыли на место, то увидели на балконе женщину, которая просила о помощи.
— Женщина не могла самостоятельно покинуть горящую квартиру — пламя стремительно распространилось внутри жилища, отрезав путь к выходу. До прибытия сотрудников пожарной охраны диспетчер гарнизона по телефону координировала ее действия, — сообщил заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по НСО Вадим Кацуба.
Пожарные установили автолестницу и с ее помощью спасли женщину, а также жительницу четвертого этажа.
Также из задымленного подъезда при помощи спасательных устройств эвакуировали на свежий воздух еще двух человек с пятого этажа дома.
Причину пожара установят дознаватели МЧС России.
20 декабря в Первомайском районе Новосибирска из-за отравления угарным газом погибли два малыша.