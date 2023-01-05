10-летний мальчик выпрыгнул из горящей квартиры на 4-м этаже в Новосибирске

Вечером 5 января в Октябрьском районе загорелась квартира в
— Первые пожарно-спасательные расчеты прибыли на место спустя семь минут после поступления сообщения. На момент прибытия было установлено, что в квартире открытым огнем горят домашние вещи в кухне квартиры. Спустя 15 минут после прибытия пожарные ликвидировали открытое горение на площади 8 квадратных метров, — пояснили в ведомстве.
По данным МЧС, до приезда спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек, в горящей квартире людей не обнаружили. В ликвидации возгорания было задействовано 7 единиц техники. Пострадавшего ребенка госпитализировали, по предварительным данным, с отравлением угарным газом.
Ранее хозяйка одной из квартир, пострадавших во время пожара на МЖК из-за фейерверка в ночь на 1 января, поделилась кадрами с места происшествия. В ее квартире пострадала дверь, которую выломали для тушения огня.