«Обязательно разберемся»: детский омбудсмен взяла под контроль случай с избиением девочки в Новосибирске

Детский омбудсмен Надежда Болтенко прокомментировала происшествие 1 января возле ТРЦ «Галерея»: она отметила, что лично проконтролирует выяснение обстоятельств избиения ребенка.
— Уже связалась с полицией для выяснения обстоятельств. Нельзя допускать жестокости по отношению к детям, даже если это позволяют себе родители! — написала Надежда Болтенко в своем телеграм-канале. — Благодарю неравнодушных новосибирцев за то, что не проходят мимо таких ужасающих ситуаций! Мы обязательно разберемся и защитим ребенка!
О происшествии НГС сообщила очевидица произошедшего. Она также рассказала, что родители набросились на нее: ударивший девочку несколько раз отец стал кричать на женщину, а стоявшая рядом мать ее ударила. Впоследствии на рентгене у женщины отметили перелом носа без смещения (копия заключения врача и справки из больницы имеются в распоряжении НГС).
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