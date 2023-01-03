«Обязательно разберемся»: детский омбудсмен взяла под контроль случай с избиением девочки в Новосибирске

— Уже связалась с полицией для выяснения обстоятельств. Нельзя допускать жестокости по отношению к детям, даже если это позволяют себе родители! — написала Надежда Болтенко в своем телеграм-канале. — Благодарю неравнодушных новосибирцев за то, что не проходят мимо таких ужасающих ситуаций! Мы обязательно разберемся и защитим ребенка!

