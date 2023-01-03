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10 человек эвакуировали из горящей базы отдыха на Алтае

В пожаре в туристическом комплексе «Троя» никто не пострадал

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В момент пожара в комплексе отдыхали 7 человек

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2 января в туристическом комплексе «Троя» в Чемальском районе Республики Алтай произошел пожар — на инцидент обратила внимание «Тайга.инфо».

По данным ГУ МЧС Республики Алтай, сообщение о пожаре поступило в 14:13, открытое горение было ликвидировано спустя два часа — в 16:35. Из здания эвакуировали 7 отдыхающих и 3 членов персонала.

— Причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи, — указано в сообщении официального телеграм-канала ГУ МЧС России по Республике Алтай.

В тот же день республиканская прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности на турбазе.

Похожий случай ровно год назад произошел в Новосибирской области — из-за перетопленной бани загорелся один из домиков турбазы «Бердская заимка».

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