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«Баню перетопили, загорелся дом»: под Новосибирском на территории турбазы произошел пожар

Пострадавших нет

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В домике находились гости

В домике находились гости

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На территории туристической базы около Новосибирска произошел пожар

Вечером в субботу, 2 января, на туристической базе «Бердская заимка», которая находится недалеко от Новосибирска, произошел пожар.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», загорелся один из домиков. На месте работают пожарные.

Информация о возгорании поступила на пульт оперативного дежурного службы «112» в 18:26.

— Горит второй этаж двухэтажного домика по адресу улица 2-я Линейная, 1, база отдыха «Бердская заимка», — говорилось в сообщении.

На туристической базе корреспонденту НГС рассказали, что в домике находились гости.

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— Потушили уже. Баню перетопили, загорелся дом. Пострадавших нет, — сообщил сотрудник.

В конце года в пожаре на Декабристов погибли четыре человека, в том числе трое детей. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

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пожарсгорела банятурбаза
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