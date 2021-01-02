«Баню перетопили, загорелся дом»: под Новосибирском на территории турбазы произошел пожар

На территории туристической базы около Новосибирска произошел пожар
Вечером в субботу,
Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «
Информация о возгорании поступила на пульт оперативного дежурного службы «112» в 18:26.
— Горит второй этаж двухэтажного домика по адресу улица
На туристической базе корреспонденту НГС рассказали, что в домике находились гости.
— Потушили уже. Баню перетопили, загорелся дом. Пострадавших нет, — сообщил сотрудник.
В конце года в пожаре на Декабристов погибли четыре человека, в том числе трое детей. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.