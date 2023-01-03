Двое новосибирцев погибли 1 января от отравления дымом

В региональном МЧС рассказали о происшествии в садовом товариществе «Юбилей» 1 января. По информации пресс-службы ведомства, двое мужчин, находившихся в одном из домов, погибли, а женщина попала в больницу в тяжелом состоянии после отравления продуктами горения.
— Предположительно к трагедии привела неправильная эксплуатация печи, — отметили в МЧС.
При этом по количеству инцидентов первые дни 2023 года были в целом спокойными: с 31 декабря по 2 января в регионе зафиксировано 33 пожара — почти на 50% меньше, чем год назад.
Новогодняя ночь отметилась пожаром на МЖК: неправильно установленный фейерверк попал в жилой дом, повредив несколько квартир.