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Двое новосибирцев погибли 1 января от отравления дымом

Еще одну пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу

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В МЧС отметили, что начало года оказалось спокойным, но без трагедии не обошлось

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В региональном МЧС рассказали о происшествии в садовом товариществе «Юбилей» 1 января. По информации пресс-службы ведомства, двое мужчин, находившихся в одном из домов, погибли, а женщина попала в больницу в тяжелом состоянии после отравления продуктами горения.

— Предположительно к трагедии привела неправильная эксплуатация печи, — отметили в МЧС.

При этом по количеству инцидентов первые дни 2023 года были в целом спокойными: с 31 декабря по 2 января в регионе зафиксировано 33 пожара — почти на 50% меньше, чем год назад.

Новогодняя ночь отметилась пожаром на МЖК: неправильно установленный фейерверк попал в жилой дом, повредив несколько квартир.

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