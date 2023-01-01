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«Сейчас это груда пепла»: попавший в дом на МЖК салют уничтожил вещи на 80 тысяч рублей

По словам владелицы одной из пострадавших квартир, она вместе с мужем планировала перевезти вещи с балкона

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Огонь уничтожил детскую кровать и принтер

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Стали известны последствия пожара на балконах многоквартирного дома на МЖК в новогоднюю ночь в результате попадания фейерверков. Как сообщила НГС жительница дома № 19/1 по ул. Татьяны Снежиной Дарья, пожар уничтожил ее вещи на сумму около 80 тысяч рублей, в том числе принтер и детскую кроватку. Сибирячка рассказала детали происшествия.

— В начале первого ночи начали пускать салют. Я собиралась ложиться спать, выхожу из ванной и вижу, что у меня горит балкон. На видео, которые отправили соседи, отчетливо видно, что целенаправленно отстреливали дом, — рассказала НГС жительница квартиры Дарья. — На видео видно, что стоит мужчина с ребенком, установил пиротехнику, но закрепил ее неаккуратно. Она наклонилась, и весь салют в наш дом. Ко мне петарда залетела прям на балкон, наверх, после чего начался пожар. Перешло на соседний балкон.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читательница НГС Евгения

По словам Дарьи, огонь полностью уничтожил ее вещи на балконе. Восстановлению они не подлежат, уточнила сибирячка. Во время пожара на балконе 10-го этажа находились детская кровать, принтер для распечатки фотографий и другое, лежала палатка, елка.

— Много вещей, не из дешевых. Мы с мужем собирались переехать на другую квартиру. Он должен был с вахты вернуться и перевезти вещи. Все не вспомнить. Сейчас это просто груда пепла, — сказала женщина.

Сибирячка отметила, что пожарные приехали на вызов быстро, однако к их прибытию пожар потушили. Соседи помогли ей ликвидировать возгорание и вынести вещи.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, вызов пожарным поступил 1 января в 00:12. Самостоятельно эвакуировались из подъезда 48 человек. Сначала вспыхнули балконы на шестом, а затем и на десятом этажах дома.

Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, из-за попадания фейерверков в балконы дома полиция начала проверку.

— Сообщение в полицию поступало. Экипаж на место выезжал. Обстоятельства устанавливаются, проводится проверка. Никто не пострадал, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В конце декабря в Новосибирске произошел крупный пожар на 2-й Станционной. Его тушили по повышенному рангу.

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Пожаром в доме заинтересовались новосибирские следователи.

— В целях установления всех обстоятельств произошедшего руководством СУ СК России по Новосибирской области перед прокурором Октябрьского района города Новосибирска инициирован вопрос о передаче материалов проверки по данному факту из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального следственного управления, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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