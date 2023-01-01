«Сейчас это груда пепла»: попавший в дом на МЖК салют уничтожил вещи на 80 тысяч рублей

— В начале первого ночи начали пускать салют. Я собиралась ложиться спать, выхожу из ванной и вижу, что у меня горит балкон. На видео, которые отправили соседи, отчетливо видно, что целенаправленно отстреливали дом, — рассказала НГС жительница квартиры Дарья. — На видео видно, что стоит мужчина с ребенком, установил пиротехнику, но закрепил ее неаккуратно. Она наклонилась, и весь салют в наш дом. Ко мне петарда залетела прям на балкон, наверх, после чего начался пожар. Перешло на соседний балкон.

