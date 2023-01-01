«Сейчас это груда пепла»: попавший в дом на МЖК салют уничтожил вещи на 80 тысяч рублей

Стали известны последствия пожара на балконах многоквартирного дома на МЖК в новогоднюю ночь в результате попадания фейерверков. Как сообщила НГС жительница дома
— В начале первого ночи начали пускать салют. Я собиралась ложиться спать, выхожу из ванной и вижу, что у меня горит балкон. На видео, которые отправили соседи, отчетливо видно, что целенаправленно отстреливали дом, — рассказала НГС жительница квартиры Дарья. — На видео видно, что стоит мужчина с ребенком, установил пиротехнику, но закрепил ее неаккуратно. Она наклонилась, и весь салют в наш дом. Ко мне петарда залетела прям на балкон, наверх, после чего начался пожар. Перешло на соседний балкон.
По словам Дарьи, огонь полностью уничтожил ее вещи на балконе. Восстановлению они не подлежат, уточнила сибирячка. Во время пожара на балконе 10-го этажа находились детская кровать, принтер для распечатки фотографий и другое, лежала палатка, елка.
— Много вещей, не из дешевых. Мы с мужем собирались переехать на другую квартиру. Он должен был с вахты вернуться и перевезти вещи. Все не вспомнить. Сейчас это просто груда пепла, — сказала женщина.
Сибирячка отметила, что пожарные приехали на вызов быстро, однако к их прибытию пожар потушили. Соседи помогли ей ликвидировать возгорание и вынести вещи.
По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, вызов пожарным поступил 1 января в 00:12. Самостоятельно эвакуировались из подъезда 48 человек. Сначала вспыхнули балконы на шестом, а затем и на десятом этажах дома.
Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, из-за попадания фейерверков в балконы дома полиция начала проверку.
— Сообщение в полицию поступало. Экипаж на место выезжал. Обстоятельства устанавливаются, проводится проверка. Никто не пострадал, — сообщили в пресс-службе ведомства.
В конце декабря в Новосибирске произошел крупный пожар на 2-й Станционной. Его тушили по повышенному рангу.