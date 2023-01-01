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«Залетел залп от салюта на балкон»: на МЖК фейерверк поджег квартиру в новогоднюю ночь

О пострадавших среди людей не сообщается

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Для жильцов этой квартиры новогодняя ночь превратилась в кошмар

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На МЖК залп фейерверка поджег балкон в Новосибирске. Пожар разгорелся около 01:00 в доме на Татьяны Снежиной, 19/1.

На месте работали как минимум три пожарные машины, а также скорая помощь.

— Залетел залп от салюта на балкон, — сообщается в группе «МЖК Восточный, Плющихинский» во «ВКонтакте».

На снимках и роликах в соцсети видно, что огонь перекинулся с балкона и внутрь квартиры. Пользователи опубликовали десятки видео, в том числе как залпы летели в другие окна и балконы. О пострадавших среди людей пока нет данных.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В конце декабря спасатели потушили крупный пожар на 2-й Станционной. Складские здания загорелись вечером 26 декабря.

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