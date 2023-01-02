Двое спасателей пострадали при тушении пожара в бывшем кинотеатре в Кузбассе

По данным пресс-службы главка МЧС по Кемеровской области, с момента получения сигнала о пожаре до полной его ликвидации прошло почти три часа, на месте работали 25 спасателей и 5 единиц техники.

Ранее у ТРЦ «Галерея Новосибирск» заметили 4 пожарные машины. По словам спасателей, они получили сообщение о дыме на кровле.