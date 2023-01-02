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Двое спасателей пострадали при тушении пожара в бывшем кинотеатре в Кузбассе

Один из них попал в реанимацию

6 600

Площадь пожара составила 600 кв. м

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Сотрудники МЧС пострадали при тушении заброшенного здания в Прокопьевске, где раньше находился кинотеатр «Орбита». Глава города в понедельник, 2 января, в соцсетях рассказал о произошедшем и дальнейших планах на постройку.

Пожар в бывшей «Орбите» произошел около полуночи, очаг возгорания находился на верхних этажах. На место прибыли спасатели, двое из которых пострадали во время ликвидации ЧП.

— К сожалению, пострадали наши спасатели, два человека. Они находятся в травмбольнице, один в легком состоянии находится в отделении, другой — в реанимации. Врачи держат ситуацию на контроле, — сказал мэр.

Он добавил, что власти будут работать с собственником здания, будут приняты меры, чтобы не допускать на место пожара людей.

Здание было построено в 1968 году, общая площадь пожара в нем составила порядка 600 кв. м, в результате возгорания оно частично обрушилось.

Источники NGS42.RU сообщили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Работавшие на ликвидации возгорания мужчины получили травмы после того, как часть здания обрушилась на машину со спасателями. Также рухнули потолочные перекрытия. Сгорела деревянная обвязка внутри помещения на площади более 400 кв. м.

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Видео: Марк Магель / «ВКонтакте»

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По данным пресс-службы главка МЧС по Кемеровской области, с момента получения сигнала о пожаре до полной его ликвидации прошло почти три часа, на месте работали 25 спасателей и 5 единиц техники.

Ранее у ТРЦ «Галерея Новосибирск» заметили 4 пожарные машины. По словам спасателей, они получили сообщение о дыме на кровле.

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