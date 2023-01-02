Двое спасателей пострадали при тушении пожара в бывшем кинотеатре в Кузбассе

Сотрудники МЧС пострадали при тушении заброшенного здания в Прокопьевске, где раньше находился кинотеатр «Орбита». Глава города в понедельник, 2 января, в соцсетях рассказал о произошедшем и дальнейших планах на постройку.
Пожар в бывшей «Орбите» произошел около полуночи, очаг возгорания находился на верхних этажах. На место прибыли спасатели, двое из которых пострадали во время ликвидации ЧП.
— К сожалению, пострадали наши спасатели, два человека. Они находятся в травмбольнице, один в легком состоянии находится в отделении, другой — в реанимации. Врачи держат ситуацию на контроле, — сказал мэр.
Он добавил, что власти будут работать с собственником здания, будут приняты меры, чтобы не допускать на место пожара людей.
Здание было построено в 1968 году, общая площадь пожара в нем составила порядка
Источники NGS42.RU сообщили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Работавшие на ликвидации возгорания мужчины получили травмы после того, как часть здания обрушилась на машину со спасателями. Также рухнули потолочные перекрытия. Сгорела деревянная обвязка внутри помещения на площади более
По данным пресс-службы главка МЧС по Кемеровской области, с момента получения сигнала о пожаре до полной его ликвидации прошло почти три часа, на месте работали 25 спасателей и
Ранее у ТРЦ «Галерея Новосибирск» заметили 4 пожарные машины. По словам спасателей, они получили сообщение о дыме на кровле.