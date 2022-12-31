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СрочноГрузовик перекрыл дорогу к Академгородку
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Грузовик перекрыл три полосы в сторону Академгородка: на Бердском шоссе собралась пробка

Движение на участке затруднено

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На месте работала скорая

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В Новосибирске сегодня днем 31 декабря около 13:00 фура перегородила проезд по Бердскому шоссе в сторону Академгородка. В результате на месте образовалась пробка.

— На Бердском в сторону Академа — авария, перекрыты все полосы, — сообщил в редакцию читатель НГС.

Судя по кадрам с места, в аварии столкнулись три автомобиля, один из которых — грузовик. Рядом находятся машины ГИБДД.

Сибирячка Светлана Гладкова также сообщила в редакцию, что все полосы перекрыты

Сибирячка Светлана Гладкова также сообщила в редакцию, что все полосы перекрыты

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Сервис «Яндекс.Карты» оценивает длину пробки в 1 километр.

ДТП произошло у остановки «Звездная»

ДТП произошло у остановки «Звездная»

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В конце декабря из-за двух ДТП на Мочищенском шоссе образовалась длинная пробка. Последствия аварии попали на видео.

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