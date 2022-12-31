Грузовик перекрыл три полосы в сторону Академгородка: на Бердском шоссе собралась пробка

В Новосибирске сегодня днем 31 декабря около 13:00 фура перегородила проезд по Бердскому шоссе в сторону Академгородка. В результате на месте образовалась пробка.
— На Бердском в сторону Академа — авария, перекрыты все полосы, — сообщил в редакцию читатель НГС.
Судя по кадрам с места, в аварии столкнулись три автомобиля, один из которых — грузовик. Рядом находятся машины ГИБДД.
Сервис «Яндекс.Карты» оценивает длину пробки в 1 километр.
В конце декабря из-за двух ДТП на Мочищенском шоссе образовалась длинная пробка. Последствия аварии попали на видео.