Грузовик перекрыл три полосы в сторону Академгородка: на Бердском шоссе собралась пробка

В Новосибирске сегодня днем 31 декабря около 13:00 фура перегородила проезд по Бердскому шоссе в сторону Академгородка. В результате на месте образовалась пробка.

— На Бердском в сторону Академа — авария, перекрыты все полосы, — сообщил в редакцию читатель НГС.