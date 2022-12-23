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Опасный мост через яму с кипятком демонтировали — с него упал и заживо сварился мужчина

Рядом с коллектором установили предупреждающий знак

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Рядом установили запрещающий знак

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В Ленинском районе Новосибирска демонтировали самодельный мост, с которого упал и погиб 37-летний мужчина. По мосту ходили жители через водоем с кипятком. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, главе администрации было вынесено представление с требованием об обеспечении безопасности.

— По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования органом местного самоуправления демонтирован возведенный жителями самодельный мост, ливневый коллектор огорожен металлическим забором, установлены предупреждающие знаки, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Правоохранительные органы продолжают уголовно-процессуальную проверку.

Раннее в мэрии Новосибирска объяснили, что мост появился самовольно. Жители проделали отверстие в заборе и установили деревянный мост, чтобы быстрее проходить к своим домам. В кипятке погиб Евгений Емельянов, который пошел домой по непривычному маршруту.

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