Опасный мост через яму с кипятком демонтировали — с него упал и заживо сварился мужчина

В Ленинском районе Новосибирска демонтировали самодельный мост, с которого упал и погиб
— По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования органом местного самоуправления демонтирован возведенный жителями самодельный мост, ливневый коллектор огорожен металлическим забором, установлены предупреждающие знаки, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Правоохранительные органы продолжают уголовно-процессуальную проверку.
Раннее в мэрии Новосибирска объяснили, что мост появился самовольно. Жители проделали отверстие в заборе и установили деревянный мост, чтобы быстрее проходить к своим домам. В кипятке погиб Евгений Емельянов, который пошел домой по непривычному маршруту.