СЕЙЧАС +3°С
Пробки 4/10
usd 76.59
eur 82.78
Тема дняМассовая авария на Бердском шоссе
Все новости
Все новости

Мэрия объяснила, как появился кипяток и опасный мост в Новосибирске, где заживо сварился мужчина

Жители установили мост и демонтировали ограждение, чтобы быстрее пройти к участкам

23 616

По данным мэрии города, вода в «реке» 25 градусов

Поделиться

В мэрии Новосибирска объяснили, что мост через горячий водоем, где недавно заживо сварился мужчина, появился самовольно. Жители проделали отверстие в заборе и установили деревянный мост, чтобы быстрее проходить к своим домам.

Как сообщили НГС в администрации Ленинского района, на улице Тульской проложен ливневый коллектор, который оборудован оголовком и дренажным каналом для приема стоков. Дренажная канава огорожена металлическим забором, а через канаву местные жители самовольно проложили мостик. Проход оборудовали жители СНТ «Зеленый сад» для сокращения пути к своим участкам.

— Частично демонтировано металлическое ограждение, уложены трапы через водоотводную канаву. Вход, въезд в СНТ «Зеленый сад», а также транзитный проход по пешеходному мосту через реку Тулу находится в районе дома № 319 на улице Тульской, — ответили в мэрии города.

Уровень сточных вод в канаве примерно 10–12 см, температура воды не больше 20–25 градусов. При этом в мэрии ответили, канава не является горячим водоемом.

— Вода вытекает из выпуска ливневого коллектора и открытым способом по водоотводной канаве сбрасывается в реку Тулу. В связи с авариями на тепловых сетях вода через дренажные колодцы поступает в ливневый коллектор, — сообщили в пресс-службу администрации.

По данным мэрии, обращения граждан по данному мосту и парению не поступало, место огородили маркерной лентой.

На этом месте пропавший без вести житель Новосибирска Евгений Емельянов заживо сварился в кипятке после падения с моста, после случившегося следователи начали проверку.

По теме

Коммунальная аварияЛенинский районМэрия НовосибирскаМост
  • ЛАЙК5
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ5
  • ГНЕВ46
  • ПЕЧАЛЬ8
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter