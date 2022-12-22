Мэрия объяснила, как появился кипяток и опасный мост в Новосибирске, где заживо сварился мужчина

В мэрии Новосибирска объяснили, что мост через горячий водоем, где недавно заживо сварился мужчина, появился самовольно. Жители проделали отверстие в заборе и установили деревянный мост, чтобы быстрее проходить к своим домам.
Как сообщили НГС в администрации Ленинского района, на улице Тульской проложен ливневый коллектор, который оборудован оголовком и дренажным каналом для приема стоков. Дренажная канава огорожена металлическим забором, а через канаву местные жители самовольно проложили мостик. Проход оборудовали жители СНТ «Зеленый сад» для сокращения пути к своим участкам.
— Частично демонтировано металлическое ограждение, уложены трапы через водоотводную канаву. Вход, въезд в СНТ «Зеленый сад», а также транзитный проход по пешеходному мосту через реку Тулу находится в районе дома
Уровень сточных вод в канаве примерно
— Вода вытекает из выпуска ливневого коллектора и открытым способом по водоотводной канаве сбрасывается в реку Тулу. В связи с авариями на тепловых сетях вода через дренажные колодцы поступает в ливневый коллектор, — сообщили в пресс-службу администрации.
По данным мэрии, обращения граждан по данному мосту и парению не поступало, место огородили маркерной лентой.
На этом месте пропавший без вести житель Новосибирска Евгений Емельянов заживо сварился в кипятке после падения с моста, после случившегося следователи начали проверку.