Мэрия объяснила, как появился кипяток и опасный мост в Новосибирске, где заживо сварился мужчина

Как сообщили НГС в администрации Ленинского района, на улице Тульской проложен ливневый коллектор, который оборудован оголовком и дренажным каналом для приема стоков. Дренажная канава огорожена металлическим забором, а через канаву местные жители самовольно проложили мостик. Проход оборудовали жители СНТ «Зеленый сад» для сокращения пути к своим участкам.