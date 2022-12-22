Трактор задушил 24-летнего машиниста в Новосибирской области: кого за это будут судить

В Здвинском районе Новосибирской области будут судить директора сельхозпредприятия за смерть тракториста. Одежду
Как сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора сельхозпредприятия в Здвинском районе. Директора компании ООО «Искандер» обвиняют в совершении преступления предусмотренного
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Искандер» образовано в 2010 году, генеральный директор компании — Гасанов Малик Гусейн Оглы. На конец 2021 года выручка организации составила 25,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 7,2 миллиона рублей.
По версии следствия, в сентябре 2022 года директор разрешил работать
— В результате его одежду замотало во вращающийся механизм, и результате сдавливания органов шеи одеждой, закрученной вокруг нее, наступила смерть
Директор признал вину, обвинительное заключение передали в суд.
Недавно НГС писал о том, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о гибели 3 человек на стройке на улице Большевистской. Там сорвалась люлька с тремя рабочими, один человек погиб на месте, двое — в больнице.