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Трактор задушил 24-летнего машиниста в Новосибирской области: кого за это будут судить

У погибшего не было специального образования

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Погибшему мужчине было 24 года

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В Здвинском районе Новосибирской области будут судить директора сельхозпредприятия за смерть тракториста. Одежду 24-летнего работника замотало в механизм трактора и сдавило шею.

Как сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора сельхозпредприятия в Здвинском районе. Директора компании ООО «Искандер» обвиняют в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Искандер» образовано в 2010 году, генеральный директор компании — Гасанов Малик Гусейн Оглы. На конец 2021 года выручка организации составила 25,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 7,2 миллиона рублей.

По версии следствия, в сентябре 2022 года директор разрешил работать 24-летнему мужчине без удостоверения тракториста-машиниста, также он не прошел инструктаж и обучение. Тракторист убирал сено, в это время машина сломалась. Мужчина вышел из кабины, не заглушил двигатель и стал чинить пресс-подборщик сена.

— В результате его одежду замотало во вращающийся механизм, и результате сдавливания органов шеи одеждой, закрученной вокруг нее, наступила смерть 24-летнего потерпевшего, — отметили в пресс-службе ведомства.

Директор признал вину, обвинительное заключение передали в суд.

Недавно НГС писал о том, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о гибели 3 человек на стройке на улице Большевистской. Там сорвалась люлька с тремя рабочими, один человек погиб на месте, двое — в больнице.

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