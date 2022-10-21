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Дело о гибели трех рабочих на стройке на Большевистской передали в суд

Дело завели на прораба фирмы-подрядчика

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По данным следствия, люлька была смонтирована с нарушением техники безопасности

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о гибели 3 человек на стройке на улице Большевистской. Прошлой осенью люлька с тремя рабочими сорвалась с высоты, один человек погиб на месте, двое — в больнице.

Прокуратура утвердила обвинение в отношении сотрудника ООО «Фаворит». Его обвиняют по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

— По версии следствия, прораб «Фаворита», зная, что подъемник, используемый на стройке жилого дома в Новосибирске, смонтирован с нарушением техники безопасности, допустил рабочих к выполнению монтажных работ на высоте. Последние не имели необходимого образования и не прошли специального обучения, — рассказали в прокуратуре.

18 ноября 2021 года трое рабочих поднялись на подъемнике на 9-й этаж, где люлька опрокинулась и упала. Один из них погиб на месте, двое других скончались в больнице.

Уголовное дело направят в Октябрьский районный суд.

Дом строит компания «Расцветай». В 2019 году НГС подробно рассказывал об этой стройке. Под окнами четырехэтажной школы № 76 на улице Большевистской, 32 в Новосибирске начали возводить 25-этажный дом. От старенькой школы до забора стройки было около 5 метров. Компания «Расцветай» должна завершить здание в первом квартале 2024 года.

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