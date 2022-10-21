Дело о гибели трех рабочих на стройке на Большевистской передали в суд
Дело завели на прораба фирмы-подрядчика
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о гибели
Прокуратура утвердила обвинение в отношении сотрудника ООО «Фаворит». Его обвиняют по
— По версии следствия, прораб «Фаворита», зная, что подъемник, используемый на стройке жилого дома в Новосибирске, смонтирован с нарушением техники безопасности, допустил рабочих к выполнению монтажных работ на высоте. Последние не имели необходимого образования и не прошли специального обучения, — рассказали в прокуратуре.
18 ноября 2021 года трое рабочих поднялись на подъемнике на
Уголовное дело направят в Октябрьский районный суд.
Дом строит компания «Расцветай». В 2019 году НГС подробно рассказывал об этой стройке. Под окнами четырехэтажной школы