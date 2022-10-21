Дело о гибели трех рабочих на стройке на Большевистской передали в суд

Дом строит компания «Расцветай». В 2019 году НГС подробно рассказывал об этой стройке. Под окнами четырехэтажной школы № 76 на улице Большевистской, 32 в Новосибирске начали возводить 25-этажный дом. От старенькой школы до забора стройки было около 5 метров. Компания «Расцветай» должна завершить здание в первом квартале 2024 года.