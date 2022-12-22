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Полиция разыскивает трех мужчин из Новосибирской области — один из них пропал 5 лет назад

Где находятся мужчины — неизвестно

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Слева на фотографии — Сергей Стариков, справа — Сергей Калугин

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Сотрудники полиции по Колыванскому району разыскиваются трех без вести пропавших мужчин. Они пропали в Новосибирской области, где сейчас находятся мужчины — неизвестно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области отметили, что 25-летний Сергей Стариков ушел из дома в рабочем поселке Колывань в феврале этого года.

61-летний Анатолий Плотников в июне этого года уехал в Новосибирск из дома и также не выходит на связь.

52-летний Сергей Калугин уехал из дома в Колывани в Новосибирск в 2017 году.

Местонахождение мужчин неизвестно.

На фотографии Анатолий Плотников

На фотографии Анатолий Плотников

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Всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении пропавших, просьба позвонить в полицию по телефонам: 8 (996) 376–37–36, 8(961)875–78–91.

Недавно в Кировском районе Новосибирска около детского сада из машины украли вещи, кража попала на камеру видеонаблюдения, полиция разыскивает преступника.

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