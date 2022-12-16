Новосибирцам предложили жаловаться в прокуратуру на проблемы с теплом

Новосибирская областная прокуратура организовала горячую линию по проблемам в сфере теплоснабжения. Жители города и области могут пожаловаться на нарушение своих прав любым удобным способом.
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Результаты проведенных проверок, информацию о принятых мерах можно отслеживать аккаунтах надзорного ведомства «ВКонтакте» и Telegram, а также на сайте Новосибирской областной прокуратуры.
Ранее прокуратура начала проверку обстоятельств отключения от теплоснабжения 670 домов, школы, амбулатории, детского сада и администрации Морского сельсовета.