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Новосибирцам предложили жаловаться в прокуратуру на проблемы с теплом

Специально для этих целей открыта горячая линия

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Результаты работы прокуратуры можно отслеживать в Сети

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Новосибирская областная прокуратура организовала горячую линию по проблемам в сфере теплоснабжения. Жители города и области могут пожаловаться на нарушение своих прав любым удобным способом.

— По номеру 210–28–15 в рабочие дни с 09:00 до 18:00, в пятницу до 16:45 часов. По номеру 8 903 076–97–96 круглосуточно. Письменные обращения принимаются на специальный адрес электронной почты: teplo@54.mailop.ru, — сообщили в прокуратуре.

Результаты проведенных проверок, информацию о принятых мерах можно отслеживать аккаунтах надзорного ведомства «ВКонтакте» и Telegram, а также на сайте Новосибирской областной прокуратуры.

Ранее прокуратура начала проверку обстоятельств отключения от теплоснабжения 670 домов, школы, амбулатории, детского сада и администрации Морского сельсовета.

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