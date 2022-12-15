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Локомотив наехал на двух монтеров: в Новосибирской области будут судить дорожного мастера за нарушение безопасности

Работника обвиняют в разрешении на движение поезда, когда не были прекращены ремонтные работы

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Один из монтеров погиб во время ремонтных работ

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Бывшего дорожного мастера будут судить за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, в Новосибирской области. Закончено расследование смерти одного монтера на перегоне Кожурла — Блокпост в Убинском районе. Второй монтер получил тяжкий вред здоровью.

Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент произошел в мае 2022 года. Руководитель путевых работ дал команду машинисту на начало движения локомотива, не обеспечив своевременную остановку работ.

— В результате произошло столкновение с поездом, в ходе которого один из находящихся в колее ремонтируемого пути работник погиб, второй получил травмы, повлекшие причинение тяжкого вреда его здоровью, — сообщили в прокуратуре.

Как уточнили следователи, вину дорожный мастер признал частично.

— Следователями проведено полное и всестороннее расследование, собраны все необходимые доказательства. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Убинский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу, — уточнили в пресс-службе Восточного МСУТ СК.

Машинисту предъявили обвинение по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также повлекшее по неосторожности смерть человека).

В Новосибирской области 12 декабря на станции Искитим поезд сбил 67-летнего мужчину. Транспортные полицейские начали проверку.

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